"Dà lezioni di superiorità ma...". L'affondo di Renzi a Schlein sul Jobs Act

Solo qualche giorno fa, Matteo Renzi aveva invitato Elly Schlein a Santa Severa durante la festa nazionale di Italia viva. A fronte dei continui attacchi del segretario del Partito democratico alla misura votata dallo stesso Partito democratico, il leader di Italia viva aveva proposto un confronto schietto e aperto sul tema. Ovviamente, era palese fin da subito che Schlein non si sarebbe presentata e tanto meno che lo avrebbe fatto dopo quanto accaduto in tv con Lilli Gruber e Massimo Giannini, che hanno messo in evidenza tutte le carenze nella dialettica del segretario.

Schlein riesce a reggere un comizio, è adatta a effettuare un intervento, ma non ha la capacità dialettica necessaria per rispondere a delle semplici domande senza evadere, senza fornire risposte che in realtà non lo sono. Figuriamoci se è in grado di tenere un confronto aperto, un botta e risposta che profuma di tribuna politica d'antan. Oggi che la campagna elettorale si fa sui social e coi monologhi, Schlein trova la strada pressoché spianata ma se avesse dovuto confrontarsi in un dibattito, probabilmente non sarebbe mai arrivata alla segreteria di un partito politico. Figuriamoci se qualcuno le avrebbe anche solo dato l'illusione di credere che potrebbe diventare presidente del Consiglio, come invece i suoi sodali continuano a fare, illudendola.