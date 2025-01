“Non la voterei mai, le manca carisma”. Pure Elodie scarica la Schlein

Ascolta ora 00:00 00:00

Un colpo al cerchio e uno alla botte. Che Elodie attacchi senza freni Giorgia Meloni, ormai, non fa più notizia. Se però la stessa cantante, da personalità dello spettacolo dichiaratemene di sinistra, conferma che non voterà mai Elly Schlein, allora sì che la gauche italiana dovrebbe iniziare a riflettere. Se la cantautrice romana, solitamente unita al coro degli antifascisti, attacca sonoramente la leader democratica, forse è il momento – per l’intero organigramma dem – di cominciare un dibattito interno.

Elodie lo fa sapere dalle colonne di Repubblica. Incalzata sui temi politici che spesso l’hanno appassionata negli ultimi anni, la cantante pop non riesce a nascondere le distanze tra la sua idea di sinistra e quella che, più o meno coerentemente, sta portando avanti Elly Schlein. Il giornalista le pone una domanda tanto brutale quanto chiara: “Voterebbe Meloni?”. La risposta è onesta ma non rassicura il Pd: “Assolutamente no, così come non voterei per Elly Schlein che pure conosco e con la quale qualche volta ho parlato ”. Insomma, nessun endorsement per Fratelli d’Italia. Ma la vera novità è un’altra: “Non voteri mai per Elly Schlein”, dice Elodie.

Il motivo è presto detto: “Le manca carisma. E senza carisma è complicato farsi ascoltare. Quando le sento dire che considera il suo compito passeggero e sogna di fare la regista perde forza e credibilità” . Qua la memoria di Elodie non sbaglia. La “leader” dem ha più volte ripetuto che la segreteria è temporanea. I suoi interessi, come spesso ribadito, non si limitano alla politica politicante. Non manca ovviamente una frecciata alla premier. “’Giorgia Meloni è un uomo del 1922’. La frase è sua”, ricorda l’intervistatore. “Lei sarebbe d’accordo. Meloni non si nasconde e non si offende” , rincara la dose Elodie.

Da qui, differenziandosi dagli ultimi commenti negativi in materia, Elodie riconosce perfino il carisma della presidente del Consiglio. “Meloni carisma ce l’ha?”, chiede il giornalista. “Ce l’ha”, risponde secca la cantante. Per poi aggiungere: “Ce l’ha eccome.

Ha frequentato la sezione e si vede che crede in quello che fa, ma io mi sento di sinistra”. Seppur con tutti i distinguo del caso, Elodie concede un apprezzamento a Meloni e, contemporaneamente, scarica – forse definitivamente – la giovane leader del Pd.