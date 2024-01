Nordio indica la strada sulla giustizia: "Segnali incoraggianti, 2024 decisivo"

Il 2024 sarà un anno decisivo per la giustizia: non ha dubbi il ministro Carlo Nordio. Intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, il Guardasigilli si è soffermato su un 2023 caratterizzato da " segnali incoraggianti " e " dialoghi costruttivi ", per poi volgere lo sguardo al futuro: "Si apre dunque un 2024 decisivo, in cui ben solida in tutti deve essere la consapevolezza della responsabilità che abbiamo verso le future generazioni: un obiettivo superiore, che muove gli sforzi di ciascuno di noi, per i diritti dei singoli e nell'interesse dell'intero Paese" .

Nordio ha spiegato che il 2024 può essere considerato l'anno giudiziario delle conferme per diversi motivi: "Conferme dei buoni risultati che cominciamo a registrare; conferme degli sforzi che non smettiamo di assicurare; conferme, soprattutto, delle opportunità che abbiamo di entrare in una nuova fase in cui la Giustizia è forza motrice di una rinnovata crescita del Paese" . Il governo è chiamato a certificare l'inversione di tendenza e i riflettori sono accesi sul Pnrr: un'opportunità unica, ha evidenziato il ministro, che l'Italia ha finora colto puntualmente. L'obiettivo è proseguire il "profondo processo riformatore" e i primi effetti cominciano a manifestarsi "in termini di abbattimento dell'arretrato e di riduzione dei tempi di definizione dei processi".

La "veste di Nesso" rappresentata dall'arretrato "rallenta le procedure, disorienta i cittadini e allontana gli investimenti", ha aggiunto il Guardasigilli. L'ambizione della riforma messa a punto è quella di consentire il recupero di buona parte del 2 per cento di Pil "la cui perdita è intollerabilmente gravosa per la nostra economia" . I motivi per essere fiduciosi non mancano, ha proseguito Nordio, citando l'immissione di nuove risorse, massiccia e da tempo in corso. Entrando nel dettaglio, nel 2023 sono entrati in servizio più di 4 mila unità di personale amministrativa, circa il 10 per cento della intera dotazione organica. Un passo avanti importante: "Si tratta di preziosa energia vitale che stiamo cercando di valorizzare, con strategie delineate anche sulle specificità territoriali".