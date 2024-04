Nordio sul 25 aprile: “Festeggiamo la Liberazione, ma il codice penale è quello fascista”

È tutto pronto per le celebrazioni del 25 aprile, festa della Liberazione d'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista. Una ricorrenza spesso al centro di polemiche, complice l'atteggiamento della sinistra, in un dibattito che spesso perde di vista alcuni dettagli. Uno di questi l'ha segnalato il ministro Carlo Nordio durante il suo intervento al convegno "Senza dignità", organizzato dall'università Roma Tre sulla situazione delle carceri italiane. Il titolare della Giustizia ha evidenziato che il nostro codice penale è quello firmato da Vittorio Emanuele III e Benito Mussolini, "un codice 'fascista' sia pure scritto molto bene". "Tra qualche giorno si celebrerà la festa della Liberazione, ispirata all'antifascismo, ma dobbiamo ricordare che abbiamo ancora quel codice, che tra l'altro gode di buona salute, mentre il codice intitolato all'eroe della Resistenza Vassalli è stato demolito" , ha rimarcato il Guardasigilli.

La curiosità sul codice penale ma non solo. Oltre ad aver parlato dell'appuntamento di domenica a Venezia, dove riceverà Papa Francesco al carcere femminile della Giudecca, Nordio s'è soffermato sul dossier carceri e ha tenuto a precisare che la liberazione anticipata lineare può suonare come una resa da parte dello Stato. Ma il dialogo è aperto e sono diverse le ipotesi sul tavolo per risolvere il grave problema del sovraffollamento carcerario. Una di queste è la possibilità di ospitare in comunità quei detenuti che si avviano verso la fine della loro pena: "Bisogna superare il sistema carcerocentrico che abbiamo, la prima criticità da superare è il sovraffollamento, 61mila presenze in carcere a fronte di 50mila posti più o meno è una situazione che va rimossa" . Il ministro ha posto l'accento sulla necessità di intervenire attraverso la limitazione della carcerazione preventiva e nei confronti di quei detenuti per reati minori la cui esecuzione pena sta per concludersi.

Nordio ha ribadito ancora una volta la sua contrarietà a provvedimenti svuotacarceri con scarcerazioni lineari, rilanciando l'idea di una " detenzione affievolita" , tale da sostituire il carcere con una forma di controllo in comunità nei confronti di chi ha un breve residuo di pena per reati di minore gravità.

"Sono luoghi dove imparare un lavoro, importante perchè chi esce dal carcere senza una posizione dignitosa è destinato alla recidiva"

Il ministro ha rimarcato che molte comunità si sono dette disponibili: