La notizia in un giorno fa il giro del mondo "L'ex premier ha un posto nel cuore degli italiani"

Con il fiato sospeso. Non soltanto in Italia. Il nuovo ricovero, in terapia intensiva, di Silvio Berlusconi ha avuto una eco ampia su tutti i media internazionali. Segno che il leader di Forza Italia, già premier più longevo della storia della Repubblica, imprenditore di successo e protagonista della vita politica e culturale del Belpaese negli ultimi quarant'anni, resta uno dei nostri personaggi più conosciuti all'estero. Dal Washington Post al Times, dal Pais a Le Monde, tutti i principali quotidiani stranieri hanno dato ampio risalto alla notizia. Il servizio della Bbc, a esempio, offre anche una veloce rassegna stampa dei titoli dei giornali italiani dedicati ieri al ricovero, ricordando che tutti i politici italiani, sia colleghi di coalizione che esponenti dell'opposizione, hanno espresso preoccupazione per la sua salute e un sincero augurio di completa guarigione. La notizia del ricovero di Berlusconi ha così fatto il giro del mondo, rimbalzando sui notiziari web e sulle pagine cartacee dei principali media internazionali. Dal Guardian allo Spiegel, dal Washington Post all'emittente France24, dal brasiliano O Globo ad Al Jazeera, e perfino sull'australiano News.Com.au. e sul canadese Toronto Star, l'immagine del leader azzurro campeggia tra i primi titoli in evidenza. «Silvio Berlusconi, 86 anni, è ricoverato in terapia intensiva con problemi respiratori» è quanto riportato più o meno da tutti. Molti dei quali ricordano il recente ricovero del presidente di Forza Italia, avvenuto lo scorso 31 marzo sempre al San Raffaele di Milano, dove il leader di Forza Italia si è trattenuto per quattro giorni. Tra l'altro, al padiglione Q1 del San Raffaele di Milano si è vista anche una troupe svedese. «Ogni giornale in Svezia sta aprendo con questa notizia», conferma il giornalista della testata Expressen, accompagnato da un'operatrice video. I due erano in Svizzera per un reportage e hanno raggiunto il San Raffaele non appena saputo del ricovero di Berlusconi Molti siti di informazione, come quello del giornale britannico Daily Mail, dedicano lunghi articoli al Cavaliere, ricordando la sua ascesa politica e accompagnando il servizio con diverse foto, in alcune anche con la compagna Marta Fascina. Per i media internazionali Berlusconi resta uno dei protagonisti della scena politica italiana e non solo. Uno statista di rango, riconoscono i più, capace - come è accaduto a Pratica di Mare nel 2002 - di mettere d'accordo George W. Bush e Vladimir Putin. E il frutto di quegli accordi viene ancor oggi ricordato come il momento di massima distensione nei rapporti tra Nato e Russia. «Dopo aver dominato la politica italiana per decenni - scrive il parigino Le Monde - il Cavaliere appare oggi fiaccato centellinando le sue uscite pubbliche. Berlusconi è approdato sulla scena politica nel '94 e, per milioni di italiani, rappresenta l'età dell'oro dell'economia italiana. Malgrado una serie di scandali e di vicende giudiziarie, conserva un posto d'onore nel cuore di tantissimi italiani». «Mercoledì - sottolinea il Washington Post nell'articolo che riporta la notizia del ricovero - nell'aula del Senato all'appello per il voto di fiducia, quando è stato chiamato il nome di Berlusconi e un funzionario ha detto assente, tutto l'emiciclo del Senato ha tributato un caloroso applauso».