“Numero uno del vittimismo”. Toninelli insulta Meloni sul caso Boldi ma viene massacrato sui social

Doppio miracolo per l’ex ministro Danilo Toninelli. Sul caso Boldi-Meloni, il pentastellato prima riesce a infilarsi nella bufera insultando direttamente il premier: “Non perdi occasione di fare la vittima – scrive - Sei la numero uno del vittimismo” E poi, come se non bastasse, riesce addirittura a farsi tempestare di critiche dagli utenti sui social. Una doppia gaffe, l’ennesima, per quella che ormai è diventata un’abitudine per l’ex titolare del ministero delle Infrastrutture.

L’affaire Boldi è ormai noto: la premier Giorgia Meloni fa gli auguri di Ferragosto sui social, Massimo Boldi risponde e la ringrazia pubblicamente e, nell’arco di sole ventiquattrore, gli haters di sinistra si scagliano a suon di insulti contro il comico 79enne. Ma non solo. L’indomani arriva la replica piccata del presidente del Consiglio: “È triste vedere come nel mondo degli odiatori di professione persino un semplice commento di auguri possa scatenare insulti di massa. Esprimo la mia solidarietà a Boldi e gli mando un grande abbraccio” . Poi, a stretto giro, l’appunto dello stesso Boldi che non si tira di certo indietro e rincara la dose.

Ecco, in tutto questo si infila anche l’onnipresente Danilo Toninelli, ex ministro dei Traporti ed ex esponente di peso 5stelle. Tra i numerosi commenti sotto il post della leader di Fratelli d’Italia, infatti, troviamo anche quello del pentastellato ed ex ministro del primo governo Conte. “Non perdi mai occasione per fare la vittima. Sei la numero uno del vittimismo” , commenta Toninelli. E aggiunge: “Del resto come stupirsi, sei una politica di professione e i meccanismi di propaganda sono il tuo pane quotidiano…” . Peccato che il suo commento tranchant è un boomerang: i commenti degli utenti gelano l’ex ministro e prendono le difese della presunta vittima, Giorgia Meloni.

“La gente – scrive un utente – fa schifo davvero ed è cattiva dentro” . Altri, invece, se la prendono con la cosiddetta superiorità morale della sinistra: “Vivono per insultare e criticare tutto e tutti – attacca un follower - fa parte della loro cultura” .

“I soliti comunisti anti-democratici”

“Grande Giorgia sei la nostra, ripeto nostra italiana numero 1”

E ancora:. Insomma, l’attacco di Toninelli fa acqua da tutte le parti., conclude un utente.