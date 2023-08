Ddl Made in Italy: una nuova era per la tutela e promozione dei prodotti Italiani

Il Viceministro del "Made in Italy" Valentino Valentini ha recentemente illustrato il disegno di legge (ddl) sul Made in Italy, un'innovativa normativa che intende tutelare, promuovere e ampliare l'importanza dei prodotti Italiani a livello globale.

Il ddl, appena approvato alla Camera dei Deputati, è una misura ampia e completa, pensata per proteggere e sviluppare tutti gli elementi distintivi dell’Italianità nel mondo. Il primo obiettivo è di promuovere il Made in Italy a livello internazionale, istituendo addirittura la Giornata del Made in Italy. Ma non si tratta di una semplice celebrazione. L'idea è di mobilitare attivamente, sia in Italia che all'estero, l'interesse per i prodotti nostrani valorizzandone gli investimenti culturali e locali.

Un focus particolare è stato dedicato al consolidamento e alla crescita delle filiere strategiche nazionali. Il ddl introduce misure specifiche per la protezione delle filiere del legno e delle fibre tessili, due settori fondamentali della produzione del nostro paese. Al contempo la legge mira a sostenere l'imprenditoria femminile e le startup, riconosciute come forze propulsive dell'economia di ogni paese.

Uno dei temi principali del ddl è l'istituzione del Liceo del Made in Italy, un percorso di studi volto a valorizzare e sintetizzare le capacità imprenditoriali e le connotazioni culturali che stanno alla base del Made in Italy stesso. La formazione è vista come un elemento chiave per risolvere la mancanza di manodopera qualificata, problema diffuso nel tessile e in altri settori.

La protezione dei marchi italiani è un altro pilastro del ddl. L'intenzione è di contrastare la contraffazione, che viene facilitata dalla popolarità globale dei prodotti italiani. A tal fine, il governo intende sfruttare le tecnologie emergenti, come la blockchain, per garantire l'autenticità dei nostri prodotti.

Infine, il Viceministro Valentini ha parlato dello sportello unico per gli investimenti esteri, un servizio pensato per facilitare l'accesso degli investitori stranieri al mercato italiano. L'obiettivo è di rendere l'investimento nel nostro paese meno traumatico, tenendo conto delle sfide burocratiche e fiscali che potrebbero scoraggiare gli investitori esteri.

Il ddl Made in Italy rappresenta un importante passo avanti nella promozione e protezione del Made in Italy. Si tratta di una serie di misure che, seppur complesse e sfaccettate, rispondono all'obiettivo di valorizzare, tutelare e sviluppare i nostri prodotti che sono unici nel mondo, rendendo l’Italia sempre più competitiva a livello internazionale.