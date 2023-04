Ong, Ue e trafficanti: così Schlein vuol riempire l’Italia di migranti

Quella dei migranti è un'emergenza che l'Italia si trova ad affrontare con le armi spuntate, anche a causa dell'assenza dell'Europa in questa partita. Appena il tempo migliora, infatti, il nostro Paese si trova a fare i conti con ondate extra di migranti che mettono a dura prova il sistema di accoglienza e causa problemi anche di sicurezza interna. Nonostante questo, la sinistra e il nuovo Pd di Elly Schlein insistono con il buonismo e l'accoglienza a ogni costo, senza considerare le evidenti difficoltà che vive il Paese anche a causa dell'enorme carico di migranti da gestire, oltre 120 mila, nei centri di accoglienza.

Intervenendo al festival del Domani di Modena, il nuovo segretario del Pd ha seguito l'ennesimo schema ben noto della sinistra, ossia porsi contrariamente a qualunque proposta di soluzione senza fornire alternative. " Il Pd non finanzierà mai più la Guardia costiera libica e mai più firmerà memorandum con la guardia costiera libica. Quelli vanno chiamati come vanno chiamati: sono respingimenti collettivi ", ha dichiarato Schlein, senza però fornire soluzioni per cercare di arginare il fenomeno delle partenze dai Paesi del nord Africa, in particolare modo Libia e Tunisia. L'unica strada che per il segretario del Pd sembra essere percorribile è quella di una nuova Mare Nostrum, il che significa mettere ancor di più l'Italia in prima linea per gli sbarchi, una missione che già ai tempi aveva mostrato tutte le sue criticità, ma sulla quale Schlein non perde occasione per attaccare il premier: " Sul tema migrazioni Giorgia Meloni doveva chiedere una mare nostrum europea anziché dichiarare guerra alle Ong. È tornata da Bruxelles con un pugno di mosche ".