Tutela dell'ambiente e sicurezza del territorio: le nuove norme utili

L’Onorevole Francesco Battistoni, membro della Commissione Ambiente territorio lavori pubblici ed esponente di Forza Italia, condivide la sua prospettiva sull'ambiente e l'agricoltura mettendo sotto la sua lente anche le normativa europee e il nuovo codice degli appalti. Con un approccio improntato sulla tutela dell'ambiente e la sicurezza del territorio Battistoni illustra il ruolo cruciale delle nuove normative per proteggere le api e promuovere la biodiversità, favorendo l'agricoltura e l'autosufficienza alimentare dell'Europa.

Battistoni sottolinea l'importanza di tutelare le api, poiché sono fondamentali per l'impollinazione e l'agricoltura. Ha elogiato i prodotti delle api italiani e ritiene che le nuove normative ambientali dell'UE che prevede l'impiego di piante specifiche siano essenziali per sostenere l'ecosistema e il settore agricolo.

L'Onorevole condivide le preoccupazioni riguardanti le contraddizioni tra le normative europee. L’Europa difatti sta chiedendo molto ai suoi stati membri anche a causa delle nuove normative che prevedono la necessità di restringere spazi agricoli in favore del rimboschimento. Una decisione che viene criticata, soprattutto in un momento di difficoltà economica e tensioni internazionali. L'Onorevole Battistoni ha parlato anche delle nuove normative riguardanti l’efficientamento energetico e invita a considerare la diversità storica e architettonica dell'Italia, suggerendo un approccio più flessibile per l'adeguamento alle norme europee date le caratteristiche degli immobili Italiani e propone una deroga per gli immobili con particolare valore storico e culturale.

Battistoni evidenzia il lavoro svolto dal governo per affrontare le emergenze legate alla si​ccità e alle alluvioni, tramite decreti mirati e aiuti alle famiglie e alle imprese colpite. Egli sottolinea la necessità di un approccio multidimensionale che comprenda anche la ricerca su piante resistenti alla siccità, sottolineando il ruolo cruciale dell'acqua per l'equilibrio ambientale.

Parallelamente esprime fiducia nel nuovo codice degli appalti che mira a semplificare e garantire maggiore certezza nell'affidamento delle gare. L'obiettivo è evitare ritardi nei progetti, aumenti di costo e problemi gestionali, garantendo risposte rapide anche in situazioni di emergenza.

L'Onorevole Battistoni si mostra impegnato a difendere l'ambiente, l'agricoltura e la sicurezza del territorio. Le nuove normative per la tutela delle api e la semplificazione degli appalti sono considerate passi positivi verso un futuro sostenibile e invita a un approccio più personalizzato alle normative europee per rispettare la ricchezza storica dell'Italia.