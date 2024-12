Nuovo corteo a Roma, in testa un'immagine di Meloni che "bacia" un gerarca fascista

Corteo contro il ddl Sicurezza

Nuova giornata di manifestazione, stavolta a Roma, dove collettivi e centri sociali, insieme ale associazioni, sono scesi in piazza per manifestare contro il governo Meloni e il ddl Sicurezza. Il corteo è partito dal piazzale del Verano con l'obiettivo di dirigersi verso il centro. Sono diversi gli spezzoni che sono stati costituiti. In testa al corteo, dietro uno striscione, un'immagine che ritrae Giorgia Meloni intenta a baciare un gerarca fascista, che nelle intenzioni di chi l'ha realizzato forse doveva rappresentare Benito Mussolini. " Oggi in piazza tantissimi e tantissime contro un ddl della paura, contro una destra che ha come obiettivo quello di cancellare i diritti di libertà e il diritto al dissenso. Contro questo progetto noi ci siamo e li contrasteremo. Si fermino dalle parti del governo e della sua maggioranza ", ha detto Nicola Fratoianni, leader di Avs, che si è unito al corteo.

" A pieno regime contro il Ddl della paura ", recita uno degli striscioni che si trovano nel corteo.

Sono numerosi i manifestanti, non più di alcune migliaia, anche se gli organizzatori sostengono di aver portato in piazza 50mila persone. In alcuni spezzoni si sollevano i soliti cori contro il governo Meloni, non mancano manifestanti travisati, con il volto coperto per non farsi riconoscere.