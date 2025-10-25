"Il premier? Obbediente". Prodi contro Meloni dalla Gruber

Nonostante le ultime uscite contro Giorgia Meloni e il suo partito, il livello dell’insulto si alza sempre in negativo. Non sono bastati i commenti del capo della Cgil, Maurizio Landini, che ha definito “cortigiana” la presidente del Consiglio. Oppure, dello stesso sindacalista che ha dato della “cheerleader” sempre alla leader di Fratelli d’Italia. Durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo, il programma di approfondimento politico condotto da Lilli Gruber su La7, il professor Romano Prodi ha deciso di rincarare la dose.

La conduttrice ha ricordato all’ospite gli ultimi screzi della premier con Landini e il volto della sinistra di pochi anni fa è tornato sul tema con tanto livore ideologico. "Qual è l'aggettivo giusto per definire il rapporto della Meloni con Trump?", chiede Gruber. "Ho detto obbediente, e io la confermo, risponde serafico il Professore - Meloni non parla mai di Europa, parla di Occidente sempre. La cosa che mi colpisce, ma moltissimo, è che tutti sanno che se vogliamo che l'Europa vada avanti bisogna abolire l'unanimità e Meloni non lo vuole". Quindi, ricapitolando, siamo passato dalla cortigiana alla donna obbediente. E la sinistra sempre pronta a includere e non discriminare continua a tacere.

Ma non basta. Il Professore aggiunge senza timore di smentite. “Meloni è contraria perché ritiene che sia il Paese che debba invece avere un'assoluta autonomia. Vuole che l'Europa sia un'area commerciale e poco di più. Questo è quello che vuole", afferma Prodi che, ovviamente.

Ricorda quando ha guidato l'adozione dell'euro da parte dell'Italia. Insomma, dopo solo una domanda Prodi cade nel tranello e attacca ancora sul piano personale la presidente del Consiglio e il suo governo di centrodestra.