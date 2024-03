"Offesi e indignati dal Pd". In Basilicata volano gli stracci a sinistra

Per parafrasare il titolo di un film italiano di successo, nel centrosinistra è in corso un "Basilicata caos to caos". Perché il tempo corre e il calendario sta per emettere l'inevitabile sentenza: tra dieci giorni scadrà la presentazione delle chiusure delle liste elettorali in vista delle Regionali dei prossimi 21 e 22 aprile e ancora niente si è smosso sulla scelta del candidato che (teoricamente) dovrebbe unire nuovamente Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, con Azione di Carlo Calenda alla finestra in attesa se ripetere la fallimentare esperienza in Abruzzo. Tuttavia lo "scherzetto" orchestrato da Roberto Speranza - tornato mediaticamente in auge con la promozione del suo libro che venne ritirato dalle librerie tre anni e mezzo dopo la seconda ondata del Covid - sta per falcidiare un'alleanza che sta pericolosamente scricchiolando nel Sud Italia.

Il punto è sempre quello: Angelo Chiorazzo, figura tanto sponsorizzata fin dallo scorso autunno dall'ex ministro della Salute (e dalla lista civica "Basilicata casa comune"), non è per niente gradito da una frangia della componente grillina lucana. Ma lui non intende per niente arretrare: lo aveva annunciato quattro giorni fa e lo conferma anche oggi, con una postilla non trascurabile: " Rinuncio alla candidatura a governatore solo se posso scegliermi io il sostituto ". Una mossa che incastra ulteriormente le possibilità di azione soprattutto del Pd, tirato per la giacchetta da una parte dalla corrente "speranziana", che caldeggia fortemente la figura del "re delle coop bianche" (" Con lui la vittoria sarebbe sicura ", ripete l'ex ministro), e dall'altra dal movimento di Giuseppe Conte, che desidera virare su altre persone: come il civico Lorenzo Bochicchio, ex direttore dell'Asl di Potenza, oppure Piero Marrese, presidente dem della Provincia di Matera.

Ma non è tutto, perché nelle ultime ore contro i dem si sono aperti altri due fronti, oltre a quelli con a capo rispettivamente Speranza e Conte, ex colleghi di quel governo che dovette gestire la prima fase della pandemia. Un'esponente autorevole della sinistra, Roberto Iosca - già sindaco di Rionero in Vulture (provincia di Potenza) ha inviato una lettera aperta a Elly Schlein, che lui aveva sostenuto con forza alle primarie contro Bonaccini del 2023. Iosca si dice " offeso e indignato " dall'avversione alla candidatura di Chiorazzo " approvata sei mesi fa dalla stragrande maggioranza del nostro partito ", consentendo a " gruppi sparuti di gettare fango su tutto il partito ". L'ex sindaco dichiara inoltre che il suo voto dipenderà dalle decisioni di queste ore e " dalla dignità e il coraggio che traspariranno dal modo in cui saranno assunte ", facendo chiaramente intendere che se si cederà su Chiorazzo, lui (e non solo) lo riterrà " come un vero e proprio tradimento ".