Olimpiadi, meno 365 giorni al via. "Countdown" e villaggio in Duomo

Il conto alla rovescia è partito, 365 giorni alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 a San Siro e «le sensazioni sono positive, le opere pubbliche sono state affrontate e i ritardi recuperati - ha assicurato ieri il governatore Attilio Fontana -. Allo stato attuale, se le cose continuano regolarmente, siamo assolutamente in linea. Saranno ottime Olimpiadi, un punto di riferimento non solo nel nostro Paese ma a livello mondiale». Ieri anche la premier Giorgia Meloni ha convocato un vertice, i vicepremier Salvini e Tajani e i ministri Giorgetti e Abodi e il ceo della Fondazione del 2026 Andrea Varnier per fare il punto sull'avanzamento delle opere. E sempre ieri il direttore esecutivo del Cio Christian Dubi ha fatto un sopralluogoal Villaggio olimpico e all'Arena Santa Giulia, dando riscontri positivi sullo stato delle opere.

«One year to go». Ieri con il «meno 1» si acceso l'«Omega Countdown Clock» in piazzetta Reale (presenti anche il sindaco Beppe Sala e Fontana) e si festeggia. Questa mattina al teatro Strehler cerimonia a porte chiuse, il presidente del Cio Thomas Bach consegna gli inviti a partecipare a rappresentanti dei Comitati olimpici nazionali (Noc) e agli atleti, presenti le istituzioni, il presidente Giovanni Malagò e il ceo della Fondazione del 2026 Andrea Varnier. Alle 18 l'inaugurazione in piazza Duomo del «Milano Cortina 2026 Sport Village» sponsorizzato da Samsung ed Enel, aperto al pubblico da domani al 6 marzo con un'area immersiva e interattiva per esplorare le discipline olimpiche e scoprire le location dei Giochi e due piste di pattinaggio per imparare a giocare a hockey su ghiaccio e curling, seguiti da istruttori. Show di pattinaggio sincronizzato alle 17 sul patinoire in piazza Città di Lombardia mentre la Centrale in serata sarà tricolore. Già dalla mezzanotte invece A2a, partner domestico dei Giochi, ha illuminato le sedi A2a in corso di Porta Vittoria e via Lamarmora a Brescia con una maxi proiezione celebrativa.

Scatta alla 10 la corsa ai biglietti per i 350mila che si sono pre registrati sulla piattaforma ufficiale (la vendita libera si aprirà ad aprile), ci saranno varie fasi di sorteggio e assegnazione di slot dedicati. Ma la Milano olimpica offrirà già dai prossimi mesi un ricco calendario di eventi di «avvicinamento ai Giochi», gratis per tutti e in tutte le zone. La giunta comunale ha approvato le linee guida e lancerà nelle prossime settimane un avviso pubblico per raccogliere da aziende, associazioni e fondazioni proposte per iniziative ed eventi sportivi, culturali e di intrattenimento «in linea con i temi olimpici e paralimpici», da realizzare durante tutto l'anno e fino al termine delle Paralimpiadi (in programma dal 6 al 15 marzo 2026) in Darsena/piazza XXIV Maggio/Naviglio Pavese, piazza Duca d'Aosta e in diversi quartieri. Le proposte selezionate potranno essere inserite anche nel programma a l'«Italia dei Giochi», secondo le modalità che saranno definite con la Fondazione Milano Cortina 2026, beneficiando in tal caso di specifiche opportunità di visibilità e promozione. «Siamo a un anno esatto dall'inizio e Milano si prepara ad accogliere l'energia di questo grande evento con una città viva e dinamica. Gli spazi di Duca d'Aosta, della Darsena e delle zone meno centrali si confermano punti strategici per le iniziative legate ai Giochi, offrendo a cittadini e visitatori un'esperienza coinvolgente e accessibile a tutti» afferma l'assessore allo Sport Martina Riva. Il Comune ha previsto esenzioni e sconti sul Canone Unico Patrimoniale per le occupazioni di suolo. Le iniziative dovranno essere gratuite.

Da gennaio e fino alla fine delle Paralimpiadi la Fondazione del 2026 allestirà invece l'«Olympic Boulevard», un percorso che si snoderà da piazza Duca d'Aosta al parco Sempione toccando luoghi simbolo come Gae Aulenti, piazza Mercanti, le Colonne di San Lorenzo,

con sport per tutti ed eventi promossi dagli sponsor. Sono previste 6 aree dedicate ai punti vendita con il merchandising ufficiale: in piazza San Babila, via Beltrami, piazza Duca d'Aosta, XXV Aprile, XXIV Maggio e Duomo.