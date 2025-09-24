Le opposizioni bloccano il Parlamento: occupato l'emiciclo e i banchi del governo

Opposizioni in rivolta in parlamento, dove Pd, M5s e Avs hanno "invaso" l'emiciclooccupando anche i banchi del governo: la loro istanza èla convocazione urgente di una Capigruppo della Camera per discutere di quanto avvenuto questa notte con gli attacchi israeliani alla Flotilla.
Articolo in aggiornamento
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.