Ultim'ora
Protesta Pd-Avs-M5s, occupato emiciclo e banchi governo
Abbonati
In evidenza
Ultim'ora
Protesta Pd-Avs-M5s, occupato emiciclo e banchi governo
Interni

Le opposizioni bloccano il Parlamento: occupato l'emiciclo e i banchi del governo

Protesta di Pd, M5s e Avs in supporto della Flotilla: i 5s vogliono bloccare "con ogni mezzo" i lavori parlamentari sia in Aula che nelle Commissioni.

Le opposizioni bloccano il Parlamento: occupato l'emiciclo e i banchi del governo
00:00 00:00

Opposizioni in rivolta in parlamento, dove Pd, M5s e Avs hanno "invaso" l'emiciclo

occupando anche i banchi del governo: la loro istanza èla convocazione urgente di una Capigruppo della Camera per discutere di quanto avvenuto questa notte con gli attacchi israeliani alla Flotilla.

Articolo in aggiornamento

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica