Ora le battute sono vietate anche sul vino

È davvero buffo il finimondo suscitato da un'espressione del ministro Matteo Salvini in tema di vino e rivalità regionali: una considerazione scherzosa che ha preso lo spunto dalla quasi omonimia tra il Montepulciano d'Abruzzo e il vino Nobile di Montepulciano. Quando il presidente regionale dell'Abruzzo gli ha fatto notare che il rosso della sua regione era assai più esportato del prestigioso (e assai costoso) prodotto senese, Salvini ha voluto fare lo spiritoso usando queste parole: Ah, sì? Meglio, perché i toscani hanno rotto le palle. Che è un po' come se avesse detto che i liguri talvolta sono un filino tirchi e i romani in qualche occasione se la tirano Nulla di grave: in nessun senso.

Dal contesto, oltre che dal contenuto stesso, è infatti evidente come si sia trattato di una considerazione che voleva essere leggera. E nonostante ciò, non appena le agenzie hanno diffuso quelle parole, s'è assistito a un processo politico-mediatico, dato che sono scesi in campo parlamentari, amministratori locali, responsabili di consorzi di produzione e chi più ne ha più ne metta.

Diciamolo: il Sessantotto non è finito, ma ora stiamo subendo una sua versione alquanto puritana e censoria. Se negli anni in cui le spranghe erano di moda fu forgiata la massima secondo cui tutto è politica, oggi a un ministro non solo si nega la possibilità di usare un linguaggio disinvolto, ma anche il gusto di essere un poco irriverente (tanto più che era evidente come quello sui toscani fosse davvero un motto di spirito).

Oggi ogni cosa viene strumentalizzata e di conseguenza qualsiasi dichiarazione va accuratamente anestetizzata. Entro questo quadro, l'uomo politico ideale è quello che ripete all'infinito le cose più trite e scontate.

Ripetiamolo ad alta voce: i toscani (tutti) sono le persone più lontane da ogni forma di spocchia, volgarità (soprattutto i livornesi), spirito polemico e campanilismo. Con tali dichiarazioni si può essere bene accetti in tutti i salotti buoni. Salvini prenda nota.