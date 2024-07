Al convegno di Boldrini & Co spunta un presunto terrorista. E in Aula scoppia la bufera

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si fermano le polemiche sul convegno del centrosinistra sul Medio-Oriente neanche dopo l’annuncio che l’avvocato Nicola Quatrano, protagonista di frasi antisemite nei confronti di Liliana Segre, non vi parteciperà.

Il caso, sollevato da FdI, è arrivato nell’Aula di Montecitorio dove il meloniano Giovanni Donzelli ha attaccato i tre organizzatori, la piddina Laura Boldrini, la grillina Stefania Ascari e Francesco Mari di Avs. E, poi, ha rivelato: “Come se non bastasse, l'ospite d'onore è Jabarin, rappresentante dell'Ong Al-Haq che, secondo il Ministero della Difesa israeliano, è un'organizzazione terroristica perché è un'emanazione diretta del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, che per l'Unione europea è un'organizzazione terroristica a tutti gli effetti, e non è una cosa nuov a”. Donzelli ha puntato il dito contro Schlein, Conte e Fratoianni, i tre leader dei partiti che hanno organizzato l’evento e che assistono in silenzio. “ Tutto questo non è sostenibile, perché l'antisemitismo è un virus pericoloso che deve essere condannato unanimemente e – ha concluso Donzelli - non ci deve essere nessuna ambiguità e questa ambiguità, domani, invece, si paleserà alla Camera con questa conferenza stampa, che reputiamo indegna per questo luogo e per questa istituzione”.

Pronta la replica del deputato dem Andrea Casu: "Non accettiamo lezioni né intimidazioni perché le nostre posizioni sono sempre state nette, tanto che la stessa Boldrini ha subito preso le distanze”. Casu ha detto di aspettarsi da Donzelli lo stesso vigore sull’antisemitismo “anche quando queste posizioni inaccettabili arrivano dalla gioventù meloniana" . Il grillino Antonio Caso di M5s ha difeso la collega di partito Ascari e, riferendosi all’inchiesta di Fanpage, ha contrattaccato: "Ci troviamo in un mondo al contrario perché dobbiamo sentire da parte di Donzelli accusare di antisemitismo la Ascari da chi fa parte di un partito in cui alberga l'antisemitismo".

Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ha controbattuto: “L'unica ombra di cui può parlare il grillino Caso è quella del silenzio fatto calare dal suo leader Conte” dato che “l'avvocato del popolo ancora non si è espresso” sull'evento organizzato dall'intergruppo parlamentare per la pace tra la Palestina e Israele. Anche Foti ha ricordato che Shawan Jabarin, direttore della ong palestinese Al-Haq che è considerata da Israele un'organizzazione terroristica: “Provare a tirare la palla in tribuna per non prendere una posizione netta sugli inquietanti interlocutori del convegno sulla Palestina è una tattica che non funziona”. Anche il capogruppo dei deputati meloniani si aspetta “una presa di posizione definitiva e inequivocabile di quelle parole da parte dei leader dei partiti che partecipano alla conferenza, Conte, Fratoianni e Schlein. Montecitorio non può accettare una simile provocazione”.

"Crediamo sia opportuno un chiarimento rispetto ad una ambigua posizione che le opposizioni stanno evidentemente tenendo, perché la lotta al terrorismo e all’antisemitismo non ha colore politico".

Stessa richiesta arriva anche dalla vicecapogruppo Augusta Montaruli che sentenzia: