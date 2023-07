Ora se ne accorge anche Concita: il politicamente corretto ammazza la società (e pure la sinistra)

È bastato un semplice viaggio in Francia a Concita De Gregorio per scoprire il vero volto del politicamente corretto. Sì, l'ex direttrice dell'Unità ha confessato in un editoriale scritto per La Stampa di aver individuato dove si annida il seme dell'autodistruzione della sinistra, citando tre episodi di vita quotidiana a dir poco emblematici. L'analisi della giornalista è tranchant, pressochè senza speranze: così i compagni perderanno per anni.

L'implacabile j'accuse di Concita parte da una scuola di danza parigina, nel prestigioso quartiere Marais, dove i genitori dei piccoli danzatori hanno fatto richiesta al dirigente scolastico che gli insegnanti non istruiscano bambini e adolescenti ai giusti movimenti toccandoli con le mani, ma con un bastone. Anche una semplice mano poggiata su un bambino o su una bambina per spiegare un passo potrebbe configurarsi come una molestia sessuale. La fiera dell'assurdo, in altri termini. Poi il volto di "In onda" ha citato un episodio registrato in un istituto superiore di belle arti: durante alcune lezioni di teatro, un insegnante ha chiesto a una studentessa di legarsi i capelli in una coda: "La sua magnifica sontuosa chioma afro espandendosi in orizzontale copriva completamente i volti dei compagni alla sua destra e sinistra" . Una richiesta normale per chi è dotato di buon senso, ma non per chi è drogato di correttezza politica: ecco infatti le accuse di razzismo.