"Ovunque insieme, topolina mia". La dedica della Meloni alla figlia Ginevra

Presidente del Consiglio italiano ma anche mamma. Giorgia Meloni è impegnata in Cina per la visita ufficiale, ma questo non le ha impedito di fare una dedica alla figlia Ginevra, che la accompagna in questa importante e delicata missione asiatica. "Ovunque, insieme. Ti amo topolina mia" , la didascalia che accompagna sui social la foto dell’arrivo all'aeroporto di Hongqiao di madre e figlia, quest’ultima ripresa di tre quarti, con l’omaggio floreale ai piedi della scaletta.

La piccola Ginevra sta accompagnando la mamma premier nei vari impegni ed ha anche preso parte a una festa tradizionale al Ristorante museo della gastronomia imperiale alla quale erano presenti decine di ragazze cinesi che indossavano costumi e copricapi molto colorati, tipici dei giorni di festa. In un video diventato virale sui social, la Meloni saluta le telecamere con la mano mentre la figlia, vestita con un abito lungo, sorride divertita.

Un legame speciale quello tra mamma e figlia, che prima di partire alla volta della Cina hanno avuto la possibilità di trascorrere qualche giorno di vacanza al mare. In una recente intervista rilasciata al podcast “Mamma dilettante”, la Meloni aveva parlato del suo ruolo di madre: “La maternità ti regala la forma di amore più alta possibile e la paura più drammatica possibile, quella di morire. E nel fare questo rimette a posto tutto il resto: cose che ti mettevano l'ansia, quando diventi madre dici 'vabbé si fa'. Alla fine torni a casa, lei sta bene e dici: 'Il resto lo gestisco'” .

Meloni aveva aggiunto di essere diventata più pragmatica e più realista, non nascondendo le difficoltà nel gestire i sensi di colpa per l’assenza: “l problema è che il senso di colpa è tremendamente diseducativo.

Perché tu provi a superare il tuo senso di colpa facendo l'unica cosa che non devi fare: assecondando. Il senso di colpa ti impedisce spesso di dire no ed è la cosa più diseducativa che puoi fare con un figlio, temo”.