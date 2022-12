"La pacchia è finita". Conte attacca la Meloni "senza labiale"

Giuseppe Conte continua la sua battaglia contro l’invio di armi all’Ucraina ma non solo. Il leader del Movimento 5 Stelle si candida a diventare il principale avversario del governo guidato da Giorgia Meloni. Invettive, filippiche (spesso arricchite da fake news) e stroncature: l’autoproclamato leader del popolo non si risparmia. Emblematico l'intervento alla Camera a seguito delle comunicazioni del primo ministro: “Se gentilmente il presidente vorrà riservare la stessa attenzione che per tre anni ho riservato ai suoi interventi, anche se qualche volta con contumelie... Grazie, senza labiale” , in riferimento alla recente polemica con il premier.

Conte sul dossier Ucraina

“Il Movimento 5 Stelle ha espresso da subito totale vicinanza alla popolazione ucraina ingiustamente aggredita, ma mettiamo in discussione la strategia che l'Occidente sta perseguendo e chiediamo di poterla discutere in questa aula” , ha esordito Giuseppi sul dossier ucraino. Il M5s conferma la sua linea del no all’invio di armi a Kiev, invocando un’azione diplomatica che possa mettere in moto la macchina europea “che dall’inizio della guerra non si è mai attivata” .

Per Conte l’Italia dovrebbe essere capofila di questa azione, senza lasciare il ruolo alla Turchia di Erdogan: “La pace va costruita ma non scherzando con i quiz in questa sede. È un percorso faticoso, ne siamo consapevoli, ma necessario per rispondere a questioni di sicurezza e di tutela delle minoranze russofone. Non è con slogan e quiz che si costruisce un serio percorso di pace”. L’ex primo ministro ha precisato di non voler mettere in discussione né la Nato né l’Alleanza Atlantica, bensì la postura di Roma in tali consessi: “In passato aveva parlato di un'Italia libera, forte e sovrana ma quello che vediamo oggi è incoerente, a noi sembra ci sia una totale acquiescenza nei confronti di Washington e un'accettazione supina della strada dell'invio di armi” .

“La pacchia è finita per lei”

Nel corso del suo lungo intervento, Conte ha parlato di momento della verità per quanto riguarda il Mes. Dopo aver ricordato gli addebiti nei suoi confronti, il leader grillino ha puntato il dito: “Vi siete rifugiati sin qui dietro il pronunciamento della Corte costituzionale tedesca, un sovranismo da operetta” . Conte ha sottolineato che il governo dovrà scegliere tra ratifica della riforma e la posizione storica sul tema: “Se sceglierete per la ratifica, presidente Meloni, non credo che deluderà gli italiani che ormai si stanno abituando alle vostre contraddizioni e piroette” .