Chi è Paola Belloni, la compagna della Schlein

Prima volta assoluta, in ambito pubblico e istituzionale, per Elly Schlein insieme alla compagna Paola Belloni. La segretaria nazionale del Partito Democratico parteciperà alla prossima tradizionale Festa del Quirinale che, come di consuetudine, viene organizzata alla vigilia della celebrazione della nascita della Repubblica Italiana (quindi il 1° giugno). La leader del movimento dem non era mai stata presente in passato al ricevimento nei giardini del Palazzo del Quirinale, che quest'anno si terrà la domenica della prossima settimana, ospite del Presidente Sergio Mattarella.

Lo scorso anno Schlein non partecipò alla Festa perché aveva alcuni impegni di campagna elettorale (da lì a pochissimi giorni si sarebbe votato per le elezioni europee); nel 2023 invece ci fu, ma era da sola. Questa volta - stando a quello che viene riportato dal Messaggero - ci sarà anche la sua fidanzata, a meno di ripensamenti dell'ultimo minuto, per un inedito totale per la coppia, in posa davanti alle telecamere e alle macchine fotografiche. Anche perché la donna è sempre stata molto riservata, come del resto confermano i social network. Ma chi è esattamente Paola Belloni?

Sono pochi in realtà ben pochi gli elementi e gli aneddoti che riescono a esaurire la curiosità degli appassionati di gossip. Accompagnata da diversi anni con la Schlein, entrambe mantengono alto il livello di privacy attorno alla loro relazione sentimentale, a dispetto della notorietà che accompagna la capa del Pd. Dalle informazioni scarne che si ha a disposizione, Paola Belloni dovrebbe essere originaria della Sardegna, ma riguarda alla sua professione e ai suoi aspetti anagrafici non si sa moltissimo. La grande riservatezza di Paola Belloni si evince, per l'appunto, anche dai social. Pare infatti che il suo profilo Instagram sia attualmente privato, quindi visibile unicamente alla sua personale lista di follower.

Inoltre, circa un paio di anni fa, si era resa protagonista di un vero e proprio sfogo contro un settimanale di gossip, "reo" di avere pubblicato il suo volto in copertina, associandolo al titolo "Ecco il volto della compagna di Elly Schlein". A tal proposito, proprio la donna aveva dichiarato: " Comunicare a mezzo stampa l'intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto e si chiama outing. Io ne sono stata travolta, ma per fortuna non annichilita perché ho una rete amicale e familiare che mi sostiene ", erano state le parole di Paola Belloni dopo la foto comparsa su Diva e Donna che per l'appunto mostrava per la prima volta la sua faccia.

" Mi chiedo solo cosa sarebbe successo se io questa rete non l'avessi avuta ".

Sempre stando a quanto ha fatto trapelare il Messaggero, i militanti del Partito Democratico che l'estate scorsa hanno avuto modo di conoscere Paola, hanno affermato di averla trovata. Lei andò a sentire il comizio finale di Schlein alla Festa nazionale dell'Unità, a Reggio Emilia. Tra dieci giorni (forse) ci sarà il suo debutto ufficiale a livello politico-istituzionale.