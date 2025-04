"Come hai fatto a farci perdere 200 miliardi col Superbonus". Luca e Paolo affondano Conte

Ascolta ora 00:00 00:00

Giuseppe Conte sta spendendo molte energie per promuovere la manifestazione di Roma del 5 aprile contro il riarmo. Manifestazione che però nasce sotto una cattiva stella, almeno a livello politico, visto l'endorsement di Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana che ha invaso Roccaraso e che ora ha chiamato a raccolta le sue "truppe" per lo sbarco nella Capitale, facendo perdere credibilità alla manifestazione. " Ci sarò io davanti allo striscione e voi tutti dietro di me [...] Si stanno organizzando treni e pullman dalla stazione centrale di Napoli, tutto gratis ", dice l'influencer in uno dei tanti video che ha pubblicato online e che sono finiti anche su La7 nella copertina di DiMartedì di Luca e Paolo, che non hanno mancato di tirare bordate ficcanti all'ex presidente del Consiglio Conte.

" Conte ha pubblicato un video in cui fa appello ai sensi di colpa dei genitori ", esordisce Bizzarri presentando il video del presidente del Movimento 5 stelle. " Immaginate un domani, mio figlio mi chiederà: 'Ma tu c'eri? Cosa hai fatto? Avevi anche un ruolo'. Oppure anche: 'Papà, mamma, tu non hai un ruolo, ma cosa hai fatto quando si è deciso per 800miliardi nelle armi? Quando si è deciso che l'Europa doveva abbracciare la via della transizione militare ", dice Conte nella breve clip mandata in onda, permeata di populismo, durante la quale i due attori non riescono a trattenere i commenti su quanto detto.

" A parte che, da genitori ci sono domande peggiori a cui rispondere, tipo: 'Papà come nascono i bambini?'. Oppure un'altra: 'Papà come hai fatto a farci perdere 200miliardi col Superbonus? '", è l'attacco di Paolo Kessisoglu, con una battuta ha smontato il teorema di Conte che sfilerà in piazza a Roma con Rita De Crescenzo, ma anche con Alessandro Barbero. " Qui siamo tutti vassalli e il professore andrà e parlerà ", commentano i due attori nella copertina di DiMartedì, che poi aggiungono: " Ma con Barbero, Rita De Crescenzo, cosa si dicono? Cosa si dicono quei due lì? ". Una domanda legittima davanti alle continue storie dell'influencer che promuove la manifestazione ma sostiene di non essere mai stata contattata dal Movimento 5 stelle.

Ma una domanda sorge spontanea, vista la sponsorizzazione che l'influencer sta facendo sui social dei pullman gratis:? Domanda che per il momento cade nel vuoto, in attesa di qualche chiarimento.