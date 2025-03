Per il corteo di Conte si "arruola" pure la tiktoker napoletana

Ascolta ora 00:00 00:00

Quattro mozioni e tre manifestazioni. Sul piano di riarmo europeo e la guerra in Ucraina le opposizioni continuano a procedere in ordine sparso. Distanti in Parlamento, separate in piazza. Con il Pd di Elly Schlein che fatica a fare sintesi al suo interno e tra le varie anime di un campo largo che è definitivamente esploso sulla politica estera. Dal 7 aprile, alla Camera, partirà il rodeo delle mozioni sul ReArm Eu, diventato per volontà della presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen Readiness 2030. E il centrosinistra si presenta all'appuntamento spaccato in quattro tronconi. A sparigliare, anche stavolta, ci pensa il leader del M5s. Giuseppe Conte ha gettato di nuovo scompiglio tra le fila dei dem, annunciando la presentazione di un testo in cui si chiederà al Parlamento di esprimersi sul piano di riarmo. La mira, dicono i Cinque Stelle, è quella di stanare il governo. Ma, al Nazareno, la mossa di Conte viene vista come l'ennesimo tentativo di seminare zizzania all'interno di un partito che si è già diviso sul tema al Parlamento europeo. Quindi l'obiettivo, per il Pd, è minimo sindacale. Far sì che il gruppo parlamentare non si spacchi di nuovo, dopo la frattura di Strasburgo. Schlein, dal canto suo, si accontenterebbe anche di condividere un paragrafo con un riferimento alla «difesa comune», nelle tre mozioni di Pd, Avs e M5s. Non con Azione, che infatti presenterà un documento pro-riarmo. Rimanendo sempre alle spaccature parlamentari, interne al Nazareno, tiene banco anche il «caso Picierno». L'eurodeputata, secondo Il Fatto Quotidiano, ha avuto diversi incontri con l'organizzazione israeliana Israel Defense and Security Forum. Lei dice di non avere «nulla da nascondere». I componenti dem dell'Intergruppo parlamentare per la pace tra Israele e Palestina, tutti della sinistra del partito, reagiscono: «Eviti lobby estremisti israeliani».

Tornando al capitolo piazze, oltre all'organizzazione del partito, con tanto di treni e pullman a prezzi scontati, il M5s, a quanto pare, potrà contare anche sulla tiktoker napoletana Rita De Crescenzo. L'influencer napoletana, dopo gli assalti dei turisti a Roccaraso, vuole riempire i Fori Imperiali per il corteo pacifista di Conte. «Stop alle armi, il 5 aprile ci sarò io a Roma, a fare una grande manifestazione, Io 'nnanze a tutt' cu o' striscione e tutt' quant' arrete a me», dice. Poi promette: «Chi vuole partire da Napoli, alla stazione Centrale, si stanno organizzando i treni e pure i pullman. Tutto gratis: non si caccia na lira. L'importante è che venite tutti quanti a fare questa bellissima manifestazione, all'una». Non si sa, invece, se sarà presente la segretaria dem Schlein, che potrebbe inviare una delegazione. Il giorno prima previste le manifestazioni dei sindaci dem a Bologna e Firenze.

A organizzare, dopo le polemiche e gli esposti sulla piazza di Gualtieri, ancora una volta i comuni. Con tanto di stratagemma del sindaco di Bologna Lepore: «Invitiamo anche i sindaci di centrodestra, la piazza è di tutti». Ma a partecipare sarà solo il Pd.