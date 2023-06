“La papessa è troppo vaga”. Pure Concita De Gregorio molla la Schlein

“Vorrei vedere il mondo con i suoi occhi, l’Italia sarebbe meravigliosa se fosse popolata da persone come lei” . Così, nel febbraio del 2020, Concita De Gregorio parlava di Elly Schlein. Parole al miele, una sviolinata d’autore nei confronti della nuova icona del mondo radical chic, l’emblema della sinistra tutta diritti arcobaleno e zero lavoro. Più che un endorsement, un’agiografia. Ma il tempo cambia le persone, trasforma tutto, una serenata d’amore può trasformarsi in una pesante bocciatura. E questo è il caso.

Concita scarica la Schlein

“Le faide della Papessa” , è il titolo dell’editoriale firmato da Concita De Gregorio sull’edizione della Stampa di giovedì. Un’analisi netta e perentoria sulla situazione in casa Partito Democratico, alle prese con l’ennesima fase tormentata. In particolare, la giornalista si è soffermata sullo scontro finale tra la Schlein e la famiglia De Luca: dal no al terzo mandato del governatore campano all’epurazione del figlio Piero, declassato senza troppi scrupoli. Una guerra che potrebbe costare parecchio alla segretaria dem, fino ad arrivare all’ennesima dolorosa scissione.

“La famosa e tanto evocata papessa straniera: non era difatti, fino a poco fa, neppure iscritta al partito di cui si tratta e che ora sorprendentemente guida” , i termini scelti dalla De Gregorio nel presentare la Schlein e nel ripercorrere i suoi primi tempi da leader dem. Il grande entusiasmo iniziale, il successo nei sondaggi, il primo mese di impennata di nuove iscrizioni, specie donne e giovani. “Tutto secondo algoritmo” , la sottolineatura della giornalista. Ma le criticità sono arrivate subito, a partire dal secondo mese di segreteria.