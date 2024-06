Le parole choc della grillina Cherchi: "Non dimenticate piazzale Loreto"

Ascolta ora 00:00 00:00

“Chiedo scusa. Ho chiuso il mio profilo. Le mie parole erano eccessive. Non ho nulla contro il popolo ucraino, e neppure contro quei 22 giocatori”. Massimo Zucchetti, docente del Politecnico di Torino salito agli onori della cronaca per aver insultato sui social gli ucraini prima della partita degli Europei Romania-Ucraina, ora fa mea culpa.

“Ho detto una solenne stupidaggine perché sono uno sfegatato del calcio. L’ho detto nella mia pagina personale, non in quella da professore. Sono stato frainteso” , spiega Zucchetti precisando che voleva esprimere solo “un attacco alla guerra in generale e al governo Zelensky” e che non voleva augurare la morte a nessuno. Il professore, che in passato aveva scritto anche dei post sessisti nei confronti del premier Giorgia Meloni, se la prende contro la “macchina del fango” e le minacce di morte ricevute nelle ultime ore, ma ammette di aver sbagliato e si dice dispiaciuto per il fatto “ che il rettore sia stato messo in mezzo”.

Non esiste solo il “caso Zucchetti ” . Ieri, infatti, ha destato scalpore l’intervento in Aula della deputata Cinquestelle Susanna Cherchi, professoressa di matematica e scienze nelle scuole medie attualmente in pensione. “La cattiveria si paga. Voi state facendo mangiare le vostre deiezioni agli italiani”, ha esordito Cherchi. La deputata M5S non ha dubbi: "Col karma non si scherza. Prima o poi – avvisa - la pagherete voi, i vostri figli e i vostri nipoti" . Il suo breve discorso è un crescendo di minacce più o meno velate: “Gli italiani sono un popolo strano. Mussolini è arrivato a Piazzale Loreto e l’hanno messo a testa in giù. Non dimenticatelo questo”. In questi giorni Cherchi si è esposta notevolmente difendendo il collega di partito Leonardo Donno “che poteva morire” a seguito della rissa scoppiata in Aula dopo che lui aveva cercato di consegnare la bandiera dell’Italia nelle mani del ministro Roberto Calderoli.

: “Ministro, dove sono i soldi? Gli 80-100 miliardi per i Lep dove sono?”.

L’, poi, è un tema che sta a cuore alla grillina che, nel corso di un altro intervento, aveva incalzato Calderoli ripetendo più volteUna grillina dura e pura divenuta una ‘cattiva maestra’ nella lotta contro le riforme…