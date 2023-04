"Parole disgustose, gravi e offensive". Ferrari contro De Benedetti per le frasi contro Meloni

Gli insulti di Carlo De Benedetti a Giorgia Meloni, sia come donna che come presidente del Consiglio, non potevano passare inosservate. Mentre i soloni di sinistra tacciono e non condannano le parole dell'ingegnere, nemmeno le ultra-femministe con la penna affilata che non perdono occasione di puntare il dito contro gli esponenti di destra, a prendere le difese del premier ha pensato Paola Ferrari, aprendo anche uno scontro in seno alla sua famiglia.

L'editore del Domani, Carlo De Benedetti, nel corso di un dibattito con il segretario del Pd, Elly Schlein durante un'iniziativa editoriale del suo quotidiano che si è svolta a Modena, ha sferrato un vergognoso attacco contro Meloni: " Giorgia Meloni dimostra demenza, perché è contro l'interesse suo e del nostro Paese ". Contro il presidente del Consiglio ha espresso parole da condannare ma non ha risparmiato nessuno del suo esecutivo: " Questi sono, prima di tutto, degli incompetenti. Poi sono in gran parte degli ignoranti. Poi sono in gran parte delle persone che non capiscono neanche quello che dicono ".

Ha definito la Meloni una " figurina " e rivolgendosi a Elly Schlein, in un'invocazione adorante, ha dichiarato: " Ci liberi al più presto da questa massa di incompetenti ". Tralasciando il mandato democratico che hanno ricevuto alle ultime elezioni quelli che lui ha così brutalmente offeso, le parole spese contro il premier sono esecrabili. Da sinistra tutto tace. Paola Ferrari, ex nuora di Carlo De Benedetti, ha condannato con forza le gravi affermazioni del suocero: " Voglio prendere totalmente le distanze da quello che è stato detto dall'ingegnere Carlo De Benedetti, che è il nonno dei miei figli, perché sono parole estremamente gravi che mi hanno profondamente turbato, dette nei confronti del Presidente del Consiglio e in modo particolare, ma non solo, di una donna ".