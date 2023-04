"A un passo dalla pulizia etnica...". L'attacco choc della scrittrice contro Lollobrigida

La sinistra si fa trovare sempre pronta e risponde presente all'appello di chi coglie al volo ogni singola occasione per propinare le solite storielle: paura del ritorno del fascismo, timore di una deriva anti-democratica e paragoni con epoche che appartengono al passato. Ieri Francesco Lollobrigida ha sottolineato l'importanza di incentivare le nascite rifiutando l'idea " della sostituzione etnica ". Apriti cielo: è partito subito l'assalto. Ovviamente in tv gli ospiti rossi non si sono esentati dal pronunciare attacchi contro di lui.

L'attacco choc di Bompiani

Questa mattina a L'aria che tira, programma in onda su La7, Ginevra Bompiani è stata interpellata dalla conduttrice Myrta Merlino sulle dichiarazioni del ministro dell'Agricoltura. La scrittrice ha colto l'opportunità per sferrare un'offensiva senza mezzi termini contro l'esponente del governo guidato da Giorgia Meloni: " Queste sono parole da nazista. Sono piuttosto un'idea nazista, è soprattutto un'invenzione nazista ".

Non poteva mancare il ritornello sul razzismo, giudicato un elemento " integrante " dell'esecutivo di centrodestra. Per Bompiani abbiamo a che fare con un campanello d'allarme che merita di essere tenuto in seria considerazione e a cui " dobbiamo stare molto attenti ". E ha voluto replicare a chi respinge l'accusa secondo cui saremmo di fronte a dei fascisti: " È vero. Non sono fascisti, sono nazisti. La sostituzione etnica è a un passo dalla pulizia etnica, proprio a un passo ".

L'offensiva rossa contro Lollobrigida

Da diverse ore va avanti la macchina del fango contro Lollobrigida. Ieri Elly Schlein, segretario del Partito democratico, ha denunciato quello che a suo giudizio sarebbe un " linguaggio da suprematismo bianco ". Eppure il ministro dell'Agricoltura ha affermato un principio condivisibile: per quale motivo bisognerebbe ovviare alla denatalità ricorrendo all'arrivo dei migranti? Da qui l'invito a misure concrete per incentivare la nascita di figli nel nostro Paese.