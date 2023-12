"Patto stabilità? Non svenderò l'Italia come altri". Poi la stoccata al M5S

" Preferisco essere accusata di isolamento piuttosto che di aver svenduto l'Italia, come è capitato ad altri ", ha detto Giorgia Meloni durante le repliche alla Camera in vista del Consiglio europeo. Il premier è ferma sulla sua posizione in merito al Patto di Stabilità e lo ha ribadito con forza e con fermezza nel suo intervento alla Camera, spiegando senza preconcetti e pregiudizi quella che è la posizione del governo in merito al dibattito: " Riteniamo che con la posizione italiana si stia difendendo il futuro dell'Europa. Faremo modo di ottenere la migliore soluzione possibile ". Quindi, ha sottolineato che non darà il suo assenso " a un Patto di Stabilità che nessun governo, non solo il nostro, può rispettare ".

E non è mancata da parte del presidente del Consiglio una replica diretta a Elly Schlein, che intervenendo in Aula aveva sostenuto il via libera al Mes dato da Giuseppe Conte " un giorno dopo essersi dimesso, quando era in carica solo per gli affari correnti ", senza " mandato parlamentare, senza dirlo agli italiani, con il favore delle tenebre ". La questione Mes, ha spiegato il presidente del Consiglio, " va affrontata avendo chiaro l'intero quadro d'insieme, continuo a ritenere che il mandato ricevuto dal Parlamento a non aprire la questione prima della definizione delle regole della governance sia l'approccio corretto ". Tuttavia, ha aggiunto il premier, " intendo seguire la volontà del Parlamento e se lo avessero fatto anche i nostri predecessori noi non ci troveremmo in questa situazione ".