Il Pd cala, il centrodestra sale ancora: il sondaggio che preoccupa la Schlein

Il quadro della politica italiana inizia a mostrare i primi cambiamenti di assoluto rilievo dopo mesi di calma piatta. Il centrodestra resta abbondantemente la coalizione verso cui gli italiani nutrono maggiore fiducia, rafforzando ancora di più il vantaggio rispetto alla sinistra. I partiti che compongono la maggioranza di governo attraversano un momento positivo, mentre quasi tutti quelli che si trovano all'opposizione perdono terreno. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Tecnè per l'Agenzia Dire.

I numeri del sondaggio

Non si registra alcuna novità al vertice: Fratelli d'Italia resta stabile al 29,7% e si mantiene molto avanti a discapito degli altri avversari che occupano il podio. Arriva la battuta d'arresto per il Partito democratico di Elly Schlein: i dem nel giro di una settimana perdono lo 0,2% e vanno al 19,8%, scendendo così sotto la soglia del 20%. Lascia voti per strada anche il Movimento 5 Stelle che - con una lieve flessione negativa dello 0,1% - cala al 15,4%.

Cresce invece la Lega di Matteo Salvini, che porta a casa un incremento dello 0,1% che fa salire il Carroccio all'8,7%. La sostanziale novità riguarda il boom di Forza Italia: gli azzurri in soli sette giorni mettono a segno un ottimo +0,7% e volano all'8,1%. I forzisti sorpassano così il Terzo Polo che - pur salendo dello 0,1% - si ferma al 7,4%.

Infine si trovano i restanti partiti che possono contare su minori preferenze rispetto ai principali partiti del nostro Paese: Verdi-Sinistra italiana al 3,1% (-0,1%), +Europa al 2,1% (-0,2%) e Italexit con Gianluigi Paragone all'1,6% (-0,1%). La quota di preferenza per altri partiti si attesta al 4,1%, in calo dello 0,2%.

Il centrodestra vola ancora

I numeri emersi dal sondaggio mettono in chiaro l'attuale momento che sta caratterizzando la politica italiana. Il centrodestra aumenta i propri consensi dello 0,8%: la coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia può vantare il 46,5% delle intenzioni di voto. Storia del tutto differente per la sinistra, che invece perde lo 0,5% in una settimana: l'asse di Partito democratico, Verdi-Sinistra italiana e +Europa non va oltre il 25%. La distanza dal centrodestra resta nettissima, precisamente al 21,5%.

Non può passare inosservato un dato lampante: eccezion fatta per il Terzo Polo, i partiti dell'opposizione sono protagonisti di un periodo negativo a differenza di quelli di maggioranza che invece non calano. Il fattore Elly Schlein è già arrivato al capolinea? D'altronde le elezioni in Friuli Venezia Giulia hanno avuto addirittura un effetto al contrario per il Pd. E ora i mal di pancia interni di certo non aiuteranno, visto che è già scoppiata la bufera per la linea del nuovo segretario. Nel frattempo il centrodestra cresce.

Nota del sondaggio:

a) Sondaggio realizzato da Tecnè srl;

b) Committente Agenzia Dire;

c) Estensione territoriale: nazionale;

d) Campione di 1.000 casi [Totale contatti: 7.199 (100%) - rispondenti: 1.000 (13,9%) - rifiuti/sostituzioni: 6.199 (86,1%)];

e) Interviste effettuate nel periodo 5-7 aprile 2023 con metodo cati-cawi;

f) Il sondaggio è disponibile qui.