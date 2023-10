Altra giravolta di Schlein sulle piazze pro Palestina: "Il Pd ci sarà"

Elly Schlein l'equilibrista sta tentando in tutti i modi di mantenere saldo il Pd in una posizione che sia democraticamente condivisibile, senza strappi e senza fratture in merito alla guerra in Medio Oriente. Impresa che, al momento, non le sta riuscendo. Anzi, si può dire che Schlein questo obiettivo l'ha già perso ad appena 20 giorni dall'inizio di un conflitto che si sta configurando come lungo e piuttosto complesso. La sinistra alla quale Schlein strizza l'occhio da sempre, infatti, non è un mistero che sia dichiaratamente pro-Palestina. Non è certo una novità e non è sicuramente una scoperta sensazionale. Sono quelli che invocano la pace ma solo se è Israele a fermarsi. Ma con l'intero (o quasi) Occidente istituzionale schierato dalla parte di Israele dopo l'attacco barbaro di Hamas del 7 ottobre.

Ha tentato, Schlein, di tenersi lontana dalle piazze per la Palestina, quelle in cui si sono sentiti i cori antisemiti, in cui ci sono state minacce agli ebrei e cartelli espliciti incitanti all'odio ma, nonostante i proclami dei giorni passati in cui annunciava che non sarebbe andata, ora, invece, è arrivata la conferma nel senso opposto. Non che le giravolte di Schlein facciano ormai notizia, perché in meno di un anno alla segreteria del Pd ha cambiato idea talmente tante volte che si è perso conto. Qualcuno potrebbe anche dire che solo gli stolti non cambiano idea ed è corretto, ma sulla questione mediorientale, almeno su quella, Schlein dovrebbe assumere una posizione netta, incontrovertibile e non interpretabile. Che sia in un senso o che sia nell'altro.