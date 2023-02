"Il Pd tiene". La "bufala" dei dem che non sanno perdere

Non c'è niente da fare, la sinistra non riesce proprio ad ammettere la sconfitta. Dalla famosa frase "Siamo arrivati primi, ma non abbiamo vinto", pronunciata da Pier Luigi Bersani nel 2013, all'indomani delle elezioni Politiche che video il Pd superato dal M5S, a oggi non è cambiato nulla.

Dieci anni dopo è Simona Malpezzi a impersonare la parte dell'ottimista. "Chiaramente dire che siamo contenti sarebbe sbagliato ma dobbiamo segnalare il risultato del Pd che tiene e cresce", ha detto il capogruppo dei democratici a Palazzo Madama, commenta dal comitato elettorale di Pierfrancesco Majorino le proiezioni delle Regionali in Lombardia. "Il Pd si è messo in discussione e penso che sia un buon momento per ripartire", ha aggiunto la Malpezzi sottolineando la necessità del ritorno di un "Pd a vocazione maggioritaria". "Poi le alleanze arrivano da sole, se hai una proposta che è capace di includere", è la conclusione del ragionamento della senatrice piddina.