Peggio del fascismo c'è solo l'Italia della Meloni. Parola di Repubblica & Co.

Altro che l'incubo del Ventennio, la situazione è ben peggiore. Eh sì. Peggio della restaurazione del fascismo, della ricomparsa di una qualsiasi dittatura di destra, del riaffacciarsi di un Duce c'è – sentite, sentite – l'Italia nell’anno del Signore 2024.

Noi, poveri ebeti, mica ce ne siamo accorti ma le nostre libertà sono già andate a farsi friggere. Dormiamo sonni tranquilli, noi. E non ci accorgiamo di vivere in autocrazie dove non è consentito zittire (democraticamente, sia chiaro) il politico di turno, sputare in faccia a un poliziotto e tirargli addosso i sampietrini (sempre democraticamente, eh) o occupare gli atenei per solidarizzare coi tagliagole che a Gaza resistono al "genocidio sionista". Mala tempora currunt.

Fortunatamente c’è qualcuno tra la stampa libera che ha ancora il coraggio di raccontare le cose come stanno. I quotidiani della famiglia Elkann, per esempio. Oggi Maurizio Molinari apre Repubblica avvertendoci di un "attacco alle toghe" in corso. E non è l’unico pericolo: "Salvini guida la carica anti pm" (pagina 2). E poi: "Assalto alla Costituzione: il baratto tra le destre per cambiare le regole e piegare la democrazia" (pagina 8). Zerocalcare (pagina 12) ci spiega, invece, che "reprimere i ragazzi (quelli che zittiscono i politici, ndr) è anche peggio della Rai” , che ci sono ministri e governanti che “giurano sulla Costituzione e poi fanno il saluto per i caduti della Rsi" (ma chi?) e che il governo dovrebbe "giocare a carte scoperte" e dire che è fascista (ma in che film?). E, poi, altra intervistona: Fabio Fazio (pagine 30 e 31). Dice di essere "uno di quelli non compatibili con la nuova narrazione" e fa il martire. Tutto da copione.

Nemmeno la Stampa scherza in fatto di allarmismi. Pagina 2: "Noi siamo bersagli" . Salman Rushdie e Roberto Saviano. E il killer, ça va sans dire, è la Meloni. "La premier – dice l’autore di Gomorra – considera normale mettere all’indice gli intellettuali durante la campagna elettorale" . Poi, pagina 3, Elizabeth Strout, scrittrice premio Pulitzer, che parla di "tempi spaventosi" in cui si deve aver paura di parlare. Tempi in cui, pagina 4, "la libertà è a rischio" (parola di Don Winslow) e "non solo negli Stati Uniti ma in tutte le democrazie occidentali" . D’altra parte, ce lo spiega Walter Veltroni a pagina 5, "il populismo conquista la folla" . Fortunatamente (trafiletto a pagina 4) c'è papà Salis che porta avanti la candidatura della figlia, la castigamatti dei nazi, in Europa.

E dire che noi altri eravamo convinti di vivere in una democrazia, con un governo e un presidente del Consiglio democraticamente nominati e soprattutto con una stampa libera di dire e fare tutto quello che vuole.

Anche montare storielle distopiche di dittature inesistenti.