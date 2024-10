Pensioni, l'aumento c'è ed è assurdo lagnarsi

Ascolta ora 00:00 00:00

Caro Feltri, da forzista della prima ora mi permetto di fare una critica pesante su Giorgetti, ministro dell'Economia della coalizione di centrodestra, riguardo il tanto ventilato aumento delle pensioni minime di ben 3 euro. Tale aumento lo ritengo un insulto e scusami se mi permetto una espressione volgare ma sinceramente mi sembra «una presa per il culo», pensa come saranno felici i pensionati a sapere di poter bere due caffè a titolo gratuito, Giorgetti avrebbe fatto meglio a non sprecarsi nello sforzo. Cordialmente.

Armando Vidor

Caro Armando,

in effetti ha suscitato qualche polemica l'aumento, giudicato irrisorio dalle opposizioni, di 3 euro delle pensioni minime. La sinistra critica questo intervento, ma non mi risulta che, quando essa era alla guida del Paese, le pensioni di questo tipo fossero più alte e siano state poi compresse dal governo attuale, semmai erano molto più basse. È stata proprio Giorgia Meloni ad aumentarle, considerato che, appena ella si è insediata, si fermavano a 523 euro mensili ed ora, grazie a questo esecutivo, nel corso di due anni sono passate a 618 euro, inclusi i 3 euro che tu ritieni insultanti, ovvero «una presa per i fondelli». Meglio averceli che non averceli. A tanti fanno comodo. Si dice sempre, quando è il momento di fare la legge di bilancio, che la coperta è corta. Ed è vero. Essere riusciti, nonostante tutto, a fare lievitare di qualche euro le pensioni pure per il prossimo anno a me pare un ottimo risultato, se non addirittura un miracolo, un'attenzione e un riguardo nei confronti degli anziani che non hanno versato contributi o non hanno lavorato e che oggi si ritrovano a non potere contare su nient'altro che l'aiuto da parte dello Stato. Dunque di cosa ci si lamenta?

Sapevi, caro Armando, che nel 2024 la pensione minima ha conosciuto un aumento straordinario quasi del 3%? Nel 2025 tale crescita sarà del 2,2%, eppure meglio crescere che fermarsi, o mi sbaglio?

Sotto il governo giallorosso, ossia composto da quei partiti che accusano Meloni di non fare abbastanza su questo fronte, le minime erano a poco più di 500 euro. Giorgia le ha innalzate di oltre 100 euro e ricordo che governa da due anni e non da dieci. Il progresso dunque è assolutamente notevole. Tuttavia non ci va mai bene niente. Abbiamo un'attitudine naturale e irresistibile alla lagna, per cui, anziché apprezzare quanto è stato fatto, protestiamo perché non è stato fatto abbastanza. Cosa dovrebbe fare lo Stato? Regalare gettoni d'oro a tutti? Elevare le pensioni minime a 2mila o 3mila euro mensili? Beh, sappi che sarebbe impossibile.

E ancora una volta mi

domando, come a proposito del cosiddetto salario minimo che sta tanto a cuore alla minoranza: ma se le pensioni andavano incrementate, perché non le avete espanse voi e lo ha dovuto fare questo governo che chiamate «fascista»?