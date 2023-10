La Meloni stronca la giudice pro migranti: "Un pezzo d'Italia favorisce l'illegalità"

L'immigrazione illegale è il tema centrale di queste settimane politiche, sia in Italia che in Europa. L'aumento dei flussi migratori provenienti dal nord Africa sta spingendo molti governi a serie riflessioni e azioni, sull'onda di quanto da un anno Giorgia Meloni chiede ai Paesi dell'Ue. Il presidente del Consiglio, che negli ultimi giorni è stato impegnato in missioni diplomatiche all'estero per trovare nuovi partner che combattano insieme all'Italia questa battaglia, dai suoi profili social ha lanciato un messaggio a seguito della liberazione dei quattro tunisini per mano di un giudice di Catania, che ha sconfessato il nuovo decreto del governo.

" Siamo di fronte a una pressione migratoria senza precedenti, dovuta all'instabilità di vaste aree dell'Africa e del Medio Oriente. Il governo italiano lavora ogni giorno per fronteggiare questa situazione e contrastare l'immigrazione illegale di massa ", ha esordito Meloni, ribadendo come tutto l'esecutivo sia impegnato in questo lavoro a ogni livello. La strategia del governo è molto chiara: l'Italia da sola non può fronteggiare un'emergenza di questa portata, quindi è fondamentale coinvolgere gli altri Stati europei e stringere " accordi con i Paesi africani per fermare le partenze dei barconi e distruggere la rete dei trafficanti di esseri umani ".

Dal lato della politica interna, invece, vengono create " norme di buon senso per facilitare le espulsioni di chi non ha diritto a essere accolto ". Le espulsioni e i rimpatri devono essere parte di quel reticolo strutturale che permette di offrire aiuti adeguati a chi realmente ha bisogno di protezione internazionale, perché l'Europa non si può fare carico di chiunque pretenda di varcare i suoi confini senza validi motivi. Non è un lavoro facile, come ha ammesso lo stesso premier, e nemmeno rapido, ma " può portare a risultati concreti, con pazienza e determinazione ".

Tuttavia, il lavoro italiano viene pressoché annullato dagli Stati che remano contro, primo fra tutti la Germania, che finanzia le Ong private e opera " nella direzione diametralmente opposta ". Ma è ancor più grave se il lavoro fatto dal governo viene ostacolato dai sabotatori interni. Il premier, nel suo messaggio, sottolinea che " perfino un pezzo di Italia fa tutto il possibile per favorire l'immigrazione illegale ". E non si riferisce solamente alla " sinistra ideologizzata " e al " circuito che ha i propri ricchi interessi nell'accoglienza ". Il suo riferimento è ovviamente alla sentenza di Catania, che ammette di averla lasciata " basita " per le " motivazioni incredibili " che hanno spinto il giudice alla liberazione.