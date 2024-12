Più controlli a tutela delle "folle" natalizie

Ascolta ora 00:00 00:00

Misure di vigilanza rafforzate e puntualmente pianificate per garantire una maggiore sicurezza nello svolgimento delle varie iniziative in programma. Sono quelle decise ieri in occasione delle festività natalizie in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza, presieduto a palazzo Diotti dal prefetto Claudio Sgaraglia. Una misura imprescindibile e richiesta dalla Prefettura per la maggiore affluenza di persone - in realtà vere e proprie folle - nei luoghi pubblici.

Il piano prevede la realizzazione, come spiega un comunicato, «grazie all'impiego di tutte le forze di polizia e della polizia locale, delle attività di controllo del territorio» del controllo del territorio, con particolare attenzione alle zone commerciali, turistiche e di ritrovo giovanile, nonché nelle aree dove vengono allestiti mercatini e fiere natalizie, per contrastare in particolare reati come rapine e scippi.

Attenzione maggiore quindi sugli obiettivi istituzionali e di governo e potenziate le misure di vigilanza negli aeroporti e nelle stazioni, ma anche lungo le reti del trasporto pubblico e sul

metrò, ma naturalmente anche sulle autostrade «in considerazione dei maggiori volumi di traffico». Particolare attenzione sarà riservata infine a tutti i luoghi di culto, dove si terranno le tradizionali cerimonie religiose.