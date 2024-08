Piano Mattei, il Pd attacca: "Operazione di marketing scritta con Wikipedia"

Ascolta ora 00:00 00:00

“Propaganda” , “operazione di marketing” , “è scritto con Wikipedia” . Il Pd parte all’attacco dopo che ieri la commissione Esteri della Camera ha espresso parere favorevole sul dpcm di adozione del 'Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei'.

“Questo piano segue più una logica di propaganda tutta interna alla politica italiana, piuttosto che avere un respiro che dovrebbe vedere un Paese come Italia in rapporto positivo e costruttivo con il continente africano" , dice Chiara Braga, capogruppo dei dem alla Camera, nel corso di una conferenza stampa in cui il Pd ha presentato un piano alternativo a quello del governo. Il deputato Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri del partito, parla di “pubblicità ingannevole” del governo che “ha esautorato il Parlamento” e ha compiuto “un'usurpazione di merito” dal momento che nel Piano “dei principi e della visione di un grande antifascista come Enrico Mattei” non c’è quasi nulla. L’ex ministro rileva varie criticità del Piano tra cui la scarsità di risorse, lo scarso coinvolgimento dell'Europa e dell'Unione Africana. In sintesi, secondo Provenzano, sarebbe tutta "un'operazione di marketing” perché il piano viene finanziato con i fondi della cooperazione e c’è uno “svuotamento del fondo clima senza alcuna garanzia di coerenza con le sue finalità”. Lia Quartapelle, invece, evidenzia il fatto che non siano state previste delle risorse aggiuntive al pari di come fanno Francia e Germania o, quantomeno, di come sta facendo la Spagna. Ma non solo. “Se vogliamo fare sul serio, serve un vero piano d'investimento sul personale, una questione che non si può risolvere con un comitato di 5 persone. Questa non è una strategia”, aggiunge la deputata piddina evidenziando che gli altri Paesi europei hanno migliaia di dipendenti che si occupano di cooperazione mentre l'Italia è ferma a 208. L’ex presidente della Camera Laura Boldrini boccia totalmente il piano Mattei: “Abbiamo analizzato questo atto di Governo e in queste 100 pagine a volte si prova molto imbarazzo, perché a fronte di roboanti dichiarazioni si vede una presentazione in stile Wikipedia” . Una presentazione che, secondo La piddina Boldrini, “non fa onore all'opinione che il Governo ha del Parlamento, denotano anzi la volontà di umiliarlo” . Vincenzo Amendola, infine, bolla il Piano come “un misto tra Wikipedia e buoni sentimenti, che per chi deve lavorare su cooperazione e sviluppo in Africa non sono possibili”.