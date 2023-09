Il Pirellone celebra Berlusconi con l'intitolazione Belvedere Lombardia

Tutto pronto per l'intitolazione del Belvedere al 39° piano di Palazzo Lombardia all'ex premier Silvio Berlusconi. Saranno presenti diversi rappresentanti istituzionali e parlamentari lombardi, oltre agli esponenti della giunta regionale e ad alcuni consiglieri regionali e sindaci. Per quanto riguarda la famiglia Berlusconi, sarà presente Paolo, il fratello del Cavaliere, e la figlia Barbara accompagnata dal presidente Mediaset Fedele Confalonieri. Per la Lega, invece, ha confermato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Per Forza Italia non dovrebbe essere presente il segretario nazionale e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in Germania per impegni istituzionali. Ci saranno invece il coordinatore della Lombardia Alessandro Sorte e il vice corordinatore assessore alla formazione di Regione Lombardia, Simona Tironi.

La cerimonia nel giorno del compleanno

La data dell'intitolazione formale coincide con il giorno dell'anniversario della nascita di Berlusconi. Il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, era scomparso da soli sette giorni quando il 19 giugno il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, annunciò che aveva già deciso e condiviso con la sua giunta di intitolargli il Belvedere del palazzo che ospita l'amministrazione regionale. Così nel giorno in cui l'ex premier avrebbe compiuto 87 anni, si terrà la cerimonia, alla quale è attesa la presenza di familiari, amici e politici.

Sarà presente con la sua Giunta anche il padrone di casa, Fontana, per il quale la decisione di dedicare il belvedere al Cavaliere - aveva detto a giugno - serve a " ricordare, con un segno indelebile, l'uomo, il rappresentante istituzionale e l'imprenditore. Colui che ha sempre avuto nella Lombardia il suo punto di riferimento principale ". Vista la location, interamente vetrata, la targa con il nome e la frase che ricorda Berlusconi non sarà fissata su un muro o su un pilastro ma su due cavalletti uniti da una piantana.

Gli invitati

Alla cerimonia sono stati invitati i parlamentari eletti in Lombardia e i consiglieri regionali, anche se molti esponenti di Forza Italia saranno invece a Paestum, in Campania, per partecipare all'evento di commemorazione organizzato dal partito. Quanto al governo, oltre che da Salvini, è possibile che sia rappresentato anche dal ministro per la Protezione Civile e Difesa del mare, Nello Musumeci, che sarà già a Palazzo Lombardia per il raduno interregionale di Protezione Civile del Nord Italia. Forza Italia ricorda così il fondatore con due manifestazioni separate e di peso per la galassia azzurra.

