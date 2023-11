Nuovo successo dell'Italia: sbloccata la quarta rata del Pnrr. "È l'unico Stato Ue"

Obiettivi raggiunti. Sull'attuazione del Pnrr l'Italia tiene il passo e dall'Ue arriva il via libera alla quarta rata. Traguardo importante: il nostro è infatti l'unico Stato membro dell'Unione europea ad aver sbloccato il pagamento della suddetta tranche. Ad annunciare il semaforo verde dell'Europa è stata Giorgia Meloni in un videomessaggio postato sui social. "La Commissione ha approvato oggi la quarta richiesta di pagamento dell'Italia, di 16,5 miliardi di euro, confermando che l'Italia ha raggiunto tutti i 28 obiettivi e traguardi previsti", ha affermato il premier. Per il Paese e per il governo, un ulteriore segnale positivo da parte delle euro-istituzioni ma anche una conferma che la direzione intrapresa sinora è quella giusta. Alla faccia di chi, anche a casa nostra, tifava contro pur di ostacolare l'esecutivo.

La valutazione positiva della Commissione - ha continuato Meloni - "dimostra i grandi progressi fatti dall'Italia e, a pochi giorni dall'approvazione da parte della Commissione europea della revisione generale del Pnrr, conferma il grande impegno del governo al fine di attuare pienamente" il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "per rendere il Paese più moderno e più competitivo". Comunicando ai cittadini il via libera della nuova tranche di sovvenzioni e prestiti da 16,5 miliardi di euro, il presidente del consiglio ha spiegato che "gli obiettivi e i traguardi raggiunti nella quarta rata riguardano importanti riforme nei settori dell'inclusione sociale e degli appalti pubblici, nonché misure necessarie per proseguire l'attuazione delle riforme in materia di giustizia e pubblica amministrazione".

I principali investimenti oggetto della richiesta di pagamento - ha aggiunto - "sono legati alla digitalizzazione, in particolare per quanto riguarda la transizione dei dati delle pubbliche amministrazioni locali verso il cloud, lo sviluppo dell'industria spaziale, l'idrogeno verde, i trasporti, la ricerca, l'istruzione e le politiche sociali". Come spiegato dallo stesso premier, il pagamento dei 16,5 miliardi di euro è previsto entro la fine di quest'anno. Così, entro il 2023, l'Italia avrà ricevuto circa 102 miliardi di euro, quindi più della metà del Pnrr. L'Italia - ha sottolineato infine Meloni - "sarà anche l'unico Stato membro dell'Unione europea ad aver ricevuto il pagamento della quarta rata".

Il dettaglio funge da riscontro positivo sulla condotta del nostro Paese, che proprio nei giorni scorsi aveva ricevuto l'ok alle modifiche chiede dal governo al Pnrr. "Qualcuno diceva sarebbe stato folle proporre una modifica al Piano, ma a noi il coraggio non manca e con determinazione abbiamo ottenuto un risultato fondamentale per il futuro dell'Italia", aveva scandito Meloni, annunciando l'ennesimo risultato positivo ottenuto.