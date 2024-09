La polizia smonta la bufala degli agenti allontanati

Ascolta ora 00:00 00:00

Il «gravissimo allontanamento» degli agenti di polizia dal piano di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi (foto) non è mai esistito. L'indiscrezione, già ampiamente confutata dallo staff della premier ieri, è stata definitivamente smentita dal sindacato di polizia Coisp.

«Riteniamo ulteriormente necessario fare chiarezza e ribadire che tali informazioni sono del tutto infondate. Posso confermare personalmente e con assoluta certezza, viste le attente verifiche, che tutti i poliziotti assegnati all'Ispettorato Chigi sono ancora in servizio presso Palazzo Chigi» scrive il segretario generale Domenico Pianese. «In passato, peraltro, - aggiunge l'esponente sindacale - alcuni Presidenti del Consiglio hanno scelto di rimuovere completamente il dispositivo di scorta e tutela della polizia a favore di altre forze dell'ordine» - Mario Draghi, ad esempio chiese l'inserimento di due carabinieri che gli assicuravano il servizio di tutela durante il suo incarico alla Bce, ndr - «pertanto ci risulta difficile comprendere le ragioni di questa polemica. Chi sostiene il contrario, diffondendo anche documenti contenenti dati sensibili, ha divulgato solo una mezza verità: i poliziotti non sono stati cacciati, ma semplicemente ridestinati a compiti più operativi. Ad esempio: un poliziotto era assegnato all'ascensore utilizzato dai presidenti del Consiglio, ruolo non obbligatorio e che alcuni presidenti del passato non hanno ritenuto necessario. È stato deciso che questo compito fosse superfluo, preferendo destinare l'agente a funzioni più operative. I poliziotti dell'ispettorato Chigi - conclude Pianese - continuano a svolgere attività di sicurezza sempre all'interno dell'ispettorato Chigi, come ad esempio in sala operativa, garantendo in tal modo un contributo essenziale alla sicurezza del Palazzo». Il sindacato di polizia, quindi, puntualizza alcuni aspetti su cui sono state raccontate cose inesatte. Il primo è che ovviamente non c'è alcun allontanamento degli agenti da Palazzo Chigi e dal piano di Giorgia Meloni. Il secondo è che il «caso» riguarda in tutto quattro poliziotti: quelli del turno all'ascensore (erano in due che si alternavano nel coso della giornata), ovvero la figura che era chiamata a spingere il bottone su richiesta della premier; e quelli di turno nell'anticamera (sempre due, in alternanza). Nessuno di questi quattro poliziotti è stato tolto dal dispositivo di Palazzo Chigi, anzi uno di loro è stato spostato nella sala operativa dell'Ispettorato, in un ruolo decisamente più operativo e gratificante.

Sulla questione inizia a farsi sentire anche il centrodestra, con Maurizio Gasparri che definisce la polemica «cavalcata dall' opposizione a dir poco surreale.

La notizia è stata già ampiamente smentita. Tutti i poliziotti assegnati dell'ispettorato Chigi sono tuttora in servizio. La Meloni ha semplicemente detto che non è necessario un poliziotto che ti accompagni in ascensore».