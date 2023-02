"Basta propaganda gender a Sanremo". È bufera su Rosa Chemical

"La rivoluzione 'fluida' era nell’aria già da tempo al teatro Ariston, ma trasformare il festival di Sanremo nell’appuntamento del gender fluid è inopportuno" : tranchant la deputata Maddalena Morgante sulla presenza alla kermesse canora di Rosa Chemical. Il trapper genderless si è fatto conoscere tra testi hot e personalità esplosiva, accendendo il dibattito sin da subito. Tanto da arrivare a Palazzo Montecitorio, dove l’esponente di Fratelli d’Italia non ha utilizzato troppi giri di parole per esprimere la sua contrarietà.

“Via Rosa Chemical da Sanremo”

“Desta sconcerto la notizia riportata da alcuni organi di stampa che Rosa Chemical, in gara a Sanremo, porterà come da lui stesso affermato il sesso, l’amore poligamo e il porno su Onlyfans” , l’esordio della deputata veronese in aula. Il volto di Fratelli d’Italia ha sottolineato che la televisione rimane il principale canale di informazione per i cittadini. E i maggiori fruitori del mezzo televisivo rimangono i minori e le famiglie, che diventano la fascia di riferimento principale per la creazione dei programmi: “Il Festival rischia di diventare l’ennesimo spot in favore del gender e della sessualità fluita, temi sensibilissimi e che da sempre FdI contrasta”. “È inaccettabile che tutto ciò possa avvenire non solo sulla tv di Stato, che troppo spesso dimentica il suo ruolo di pubblico servizio, non soltanto con i soldi dei contribuenti, ma soprattutto di fronte ai tantissimi bambini che guarderanno la televisione per una serata di famiglia” , la sua invettiva.