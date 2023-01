“Etero, gay, trans...”. Il trapper Rosa Chemical tra Sanremo e Onlyfans

Mancano meno di due settimane al festival di Sanremo edizione 2023. Su 28 concorrenti, la metà rientra nella categoria esordienti. E tra i giovani più attesi c’è sicuramente Rosa Chemical, trapper classe 1998 di Rivoli, nel Torinese. Un personaggio tutto da scoprire, sicuramente non banale. Genderless, testi hot, personalità esplosiva: “Una persona introversa nella vita privata, sul palcoscenico mi metto a nudo in tutti i sensi”, la sua auto-presentazione al Corriere della Sera.

Rosa Chemical tra Sanremo e Onlyfans

Foto esplicite sui social con tanto di profilo Onlyfans particolarmente spinto, Rosa Chemical non ha problemi a mettersi in discussione, anche se questo crea disappunto: “Non è esibizionismo: vivo il corpo e la sessualità senza problemi. Il mio OnlyFans è una forma d’arte, non è porno. A Sanremo non mi presenterò certo come mi ha fatto mamma” . E la sua identità sessuale non è etichettabile, ha aggiunto: “Sono aperto a rapporti eterosessuali, omosessuali, transessuali. Se eccita e c’è consensualità per me va bene. Sono perverso della perversione”.

Rosa Chemical ha parlato anche del suo rapporto con le droghe, rivelando di essersi “immerso” tra sostanze stupefacenti e arte tra i 14 e i 15 anni. Ora il peggio è alle spalle: “Grazie a mia madre ho smesso: non bevo e non mi drogo, nemmeno marijuana. Al massimo sesso e sigarette elettroniche”. Un artista senza filtri e sicuramente lontano dal politicamente corretto, considerando che nei suoi brani trovano spazio anche f-word e n-word: “Alla base c’è il rispetto. Non devi essere omosessuale per difendere i loro diritti. Però bisogna insegnare a non usare quelle parole a chi non ha ancora chiaro questo”.