"Un porto subito". Le Ong a ridosso dei confini italiani: è partito il pressing

Terminata la ricerca di migranti, ora che le due navi maggiori in mare hanno raggiunto la piena capacità, hanno ripreso a premere contro i confini europei, ma soprattutto italiani, per avere un porto. Sembra che abbiano quasi trovato un accordo su dove posizionarsi per spingere con maggiore efficacia. Dai loro profili social e tramite note ufficiali, le Ong ora alzano la voce e pretendono che Italia o Malta aprano loro un porto per lo sbarco, dopo aver trascorso giorni e giorni in mare, con i migranti a bordo, a "pattugliare" le acque internazionali davanti alle coste libiche senza avere l'intenzione di toccare terra. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine dell'incontro a Vienna con il suo omologo austriaco Alexander Schallenberg, ha sottolineato " la necessità di stabilità nei Balcani e che anche le Ong rispettino le regole ".

Per organizzazioni che dichiarano di avere l'obiettivo esclusivo di salvare vite umane, è quanto meno straniante il fatto che abbiano scientemente deciso di costringere centinaia di persone a stare altri giorni in mare dopo il recupero. Che abbiano scelto di continuare la navigazione senza meta, senza offrire loro la possibilità di entrare in un porto, considerando che secondo la loro definizione si tratta di naufraghi. Ora, la Geo Barents e la Humanity 1 viaggiano con oltre 250 migranti ognuna a bordo, mentre altri 33 si trovano a bordo della Louise Michel. E chiedono "un porto subito". Anzi, pretendono lo sbarco immediato.

Ieri sera, Malta e Italia hanno effettuato una evacuazione medica ciascuno. Il nostro Paese si è fatto carico di Fatima, la donna che ha partorito a bordo della Geo Barents, insieme ai 4 figli, compreso il neonato. Malta, invece, ha preso una 18enne al nono mese di gravidanza. È probabile siano loro le due donne in gravidanza recuperate dalla Geo Barents il 6 dicembre mattina, per le quali non è stata immediatamente chiesta l'evacuazione medica da parte della Ong. La nave ha aspettato un altro giorno prima di allontanarsi dalle coste libiche, nonostante fosse evidente la necessità di cure mediche delle due donne, considerando l'avanzato stato della gravidanza.