"Prego un piffero", "Prepotente". Animi infuocati tra Gruber e Conte

Animi infuocati nell'ultima puntata di Otto e mezzo in vista delle imminenti elezioni europee. Ospite della trasmissione in onda su La7 è stato Giuseppe Conte che, incalzato sui diversi temi, è apparso assai veemente nel voler affermare con forza le proprie tesi. Quasi a ogni risposta del presidente del Movimento 5 Stelle sono nati dei battibecchi con il giornalista Mario Sechi, fino a quando Lilli Gruber ha sbottato arrivando a minacciare di togliere l'audio a entrambi perché l'accavallamento delle voci provoca fastidio ai telespettatori.

Uno degli interventi della conduttrice ha particolarmente infastidito l'ex presidente del Consiglio, che non ha mandato giù l'ammonizione ricevuta per non essere rimasto in silenzio e per aver così creato una situazione di gran confusione. Si stava parlando della guerra tra Ucraina e Russia e del solito slogan pacifista dei grillini, con il direttore responsabile di Libero che ha chiesto a Conte di illustrare nei dettagli quali sarebbero i contenuti (anche relativi ai territori occupati) per un negoziato.

Ne è nato un parapiglia, il dibattito si è fatto incandescente e la giornalista ha cercato di fare ordine nella speranza di rendere la discussione più comprensibile. Un intervento che non è stato mandato gù da Conte: " Mi dovete far finire sennò non mi riesco a esprimere su questo passaggio. Vabbè, lei è la moderatrice e fa la prepotente, prego... ".

La conduttrice ha poi perso la pazienza di fronte all'ennesimo scontro. " Io vi faccio togliere l'audio. Un po' di rispetto per le spettatrici e gli spettatori. Oh, allora! ", ha poi affermato Gruber in maniera visibilmente stizzita. A cui è seguito un " prego " di circostanza di Conte che ha innescato l'immediata reazione della conduttrice, a testimonianza della forte irritazione per l'atteggiamento mostrato in studio: " Eh no prego, prego un... piffero! ". A quel punto ha provato a fare chiarezza sul tema del conflitto ma è stata di nuovo fermata dall'intervento del leader del Movimento 5 Stelle. " Ma mi interrompe sempre. La gente a casa non capisce niente. Spettatrici e spettatori, abbiate pazienza ", ha aggiunto la giornalista dopo aver sbuffato.

Una situazione di caos si è creata anche per le classiche risposte di Conte che, come di consueto, ha buttato la palla in tribuna senza assumere una posizione nettissima.

Dalle condizioni di pace in Ucraina al conflitto inpassando per la preferenza per Biden o Trump, il presidente del M5S si è mantenuto sul generico e non ha affrontato nel merito le questioni poste da Gruber e Sechi. Compreso il discorso sul gruppo dei 5 Stelle a Bruxelles. Quale sarà? Boh. Bisognerà aspettare l'esito delle elezioni europee. Alla faccia del rispetto verso gli elettori tanto decantato dall'ex avvocato del popolo.