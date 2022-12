"Sono sereno...". Ma ora Soumahoro rischia di essere espulso

Dalle lacrime su Facebook (" Mi volete morto ", diceva) ne è passato di tempo. Ora Aboubakar Soumahoro non ha più gli occhi lucidi; piuttosto, il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana si dice pronto ad accettare qualsiasi decisione del partito sul suo conto. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Repubblica, infatti, per il parlamentare ivoriano sarebbero in arrivo possibili provvedimenti politici dopo il coinvolgimento della soucera e della moglie nel caso delle coop pro-migranti.

Soumahoro - lo ricordiamo - è estraneo alla vicenda giudiziaria, ma su di lui pesano i contraccolpi politici della vicenda. Non a caso, il deputato si era già autosospeso dal gruppo parlamentare guidato da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. " Soumahoro dovrebbe essere il primo a dare risposte che finora non ha dato ", aveva anche lamentato lo stesso lo co-portavoce nazionale di Europa Verde, annunciando di aver accettato quella decisione. Il caso aveva dato un duro colpo all'immagine del deputato, presentatosi agli elettori come paladino degli ultimi e poi ritrovatosi a fare i conti con le accuse rivolte a persone a lui vicine.

Soumahoro e il rischio esplulsione

" Prenderò atto delle decisioni del gruppo parlamentare che mi ha eletto da indipendente, e accetterò ciò che in cuor loro reputeranno opportuno fare. Da parte mia c'è massima serenità d'animo ", ha fatto sapere ora Aboubakar, intervenendo in merito alle voci di possibili ripercussioni politiche da parte del suo partito. Secondo Repubblica, la coalizione Verdi-Sinistra Italiana potrebbe infatti sancire l'espulsione del deputato, che potrebbe a quel punto iscriversi al gruppo misto.

Gli imbarazzi sulla sua candidatura