Primarie Pd, caos sulle cifre: Bonaccini e Schlein danno i numeri

Nel Pd stanno già dando i numeri. A consultazioni ancora in corso, la sfida per prossima segreteria dem si è già arenata nel terreno limaccioso delle cifre. Perché la matematica non è un'opinione, tranne che per i pallottolieri della sinistra. Le prime stime sul voto, infatti, danno Stefano Bonaccini in vantaggio su Elly Schlein in maniera univoca, ma è sulla forbice del distacco tra i due che sono iniziate le prime divergenze. Per il comitato del presidente dell'Emilia Romagna il divario è di quasi 14 punti (50,22% contro il 36,37% della principale avversaria). Per quello della deputata, invece, la distanza registrata sarebbe assai più ridotta: solo sei punti e mezzo (47,3% lei, 40,8% lui).

La guerra dei numeri

E meno male che le primarie Pd dovevano essere un punto di svolta, un momento di ripartenza e di unità allo stesso tempo. Ancora non sono arrivati allo spareggio finale e già i principali contendenti sono in disaccordo sui numeri. " Bonaccini in largo vantaggio con più del 50% di voti ", aveva esultato nelle scorse ore sui social Dario Nardella, sostenitore del politico modenese. A stretto giro era arrivata la risposta piccata di Marco Furfaro, portavoce nazionale della mozione Schlein: " Altri avevano i sondaggi, noi abbiamo sale, teatri e piazze stracolme ogni giorno che passa (...) Siamo al 40,8%, a 6,5% da Bonaccini. Forse qualcuno pensava di aver già vinto, i dati dimostrano che c'è una voglia di cambiamento inarrestabile ".

Perché hanno dati diversi

Come spiega il Corriere, le differenze di conteggio sarebbe dovuta al dato relativo ai votanti complessivi registrati: oltre 15.500 secondo il comitato di Bonaccini, circa 14 mila per la squadra di Elly Schlein. Il presidente dell'Emilia Romagna ha anche riferito i numeri rilevati per altri due aspiranti segretari di partito: Gianni Cuperlo (fermo all'8,63%) e Paola De Micheli, stimata al 4,17%. Chiaramente di tratta di dati parziali, visto che le votazioni nei circoli saranno aperte fino al 12 febbraio, con una proroga al 19 in Lazio e Lombardia. Poi il 26 febbraio scatterà il duello finale, nei gazebo, tra i più votati.

Il caso salernitano e i tesseramenti sospetti

Certo, l'immagine di un partito già diviso (o quantomeno confuso) pure sui numeri parziali non è il massimo. Enrico Letta, da parte sua, ce l'aveva messa tutta per "imbellettare" la competizione interna al Pd. " Siamo gli unici che decidono con partecipazione, trasparenza e competizione aperta la leadership ", aveva affermato proprio nei giorni scorsi. Poi sono iniziate le primarie nei circoli e con esse i primi grattacapi. A Salerno, il Comitato Schlein Campania ha chiesto l'annullamento dei congressi Pd svolti in provincia, che secondo l'ex senatore Sandro Ruotolo sarebbero avvenuti " in maniera non conforme al regolamento ". E poi è scoppiato il presunto caso casertano, con la denuncia - da parte di alcuni esponenti del partito - di tesseramenti sospetti. Nicola Corrado, coordinatore provinciale a Napoli della mozione Schlein, aveva addirittura parlato di "tesseramento gonfiato".

Ma come: le consultazioni di partito non dovevano essere, secondo Letta, l'emblema della partecipazione e della trasparenza interne al Pd? Per ora, agli occhi degli osservatori esterni, sembrano piuttosto il sintomo del disordine che ancora regna sovrano nel principale partito della sinistra italiana.