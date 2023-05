"Città di centrosinistra inadeguate". L'affondo di Valditara sul caro-affitti

Le tendopoli degli studenti sono "di casa" (scusate l'ossimoro) nelle città governate dal centrosinistra. Mentre proseguono le proteste di alcuni universitari contro il caro-affitti, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha posto l'attenzione su questo dettaglio forse sottaciuto anche dagli stessi attivisti. "Evidenzio come nelle città dove ci sono gli accampamenti degli studenti non sono state attivate dalle giunte comunali politiche a favore dei giovani e degli studenti per offrire loro un panorama abitativo decoroso", ha lamentato l'esponente di governo, intervenendo stamani ai microfoni di Sky. Una puntualizzazione forse destinata a creare qualche frizione politica a livello locale.

Valditara del resto ha toccato un aspetto politico scottante. In questi giorni, infatti, le proteste studentesche si sono concentrate a Milano, Torino, Roma, Bologna, Firenze: ovvero, città guidate da giunte di centrosinistra. Da quelle parti, gli universitari attivisti lamentano "una situazione è ormai diventata insostenibile", con prezzi alle stelle e spese insostenibili per chi deve pure mantenersi in autonomia il percorso di studi. Colpa dei generali rialzi dei prezzi, sottolinea qualcuno. Ma per quanto possibile è giusto che anche la politica faccia la propria parte per affrontare il tema, cosa che in molti casi non è avvenuta.

"Il momento è difficile, c'è una congiuntura economica che pesa molto anche sugli affitti. Dobbiamo dare risposte subito", ha spiegato il ministro dell'università Anna Maria Bernini in un'intevista a ilGiornale, sottolineando come il governo si sia messo al lavoro per dare risposte concrete. "Con l'aiuto di tutto il governo, per le residenze universitarie abbiamo già messo in legge di bilancio 400 milioni in più rispetto alle risorse ordinarie, che ci permetteranno di creare 14mila nuovi posti letto. Si tratta di risorse extra rispetto a quelle Pnrr". L'impegno dell'esecutivo, dunque, andrà così a intervenire anche su quelle situazioni in cui la politica si è svegliata tardi o non ha fatto abbastanza.

Valditara, certo, ha usato toni meno felpati e concilianti della collega Bernini. "Io credo che il problema del caro affitti è grave ma tocca le città governate dal centrosinistra", ha sintetizzato. Intanto, nelle località interessate dalle proteste, i sindaci hanno manifestato la volontà di incontrare gli studenti sul piede di guerra.