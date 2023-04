"Procedete". Nessuna deroga per la Ong diretta a Marina di Carrara

Continuano le pretestuose richieste all'Italia da parte delle Ong per interventi in acque Sar non di competenza del nostro Paese. Ieri è arrivata una comunicazione al Mrcc di Roma per un barchino intercettato a poche miglia dalla Sar libica, in acque di competenza maltese. L'Italia non ha avviato l'intervento ma per tutto il giorno, fino a questa mattina, Alarm Phone ha continuato a premere affinché venisse effettuato il soccorso.

Malta sembra aver intrapreso una strategia ben precisa non riconoscendo alcun ruolo alle navi delle organizzazioni governative e prendendo come unico riferimento le navi mercantili che transitano nella sua zona. Anche questa volta, infatti, lo Stato insulare non ha dato seguito alle comunicazioni delle Ong che hanno preso contatti con il suo centro di controllo. Infatti, i 60 migranti sono stati presi a bordo da un mercantile coordinato dalle autorità maltesi, che se ne faranno carico.

30 people in distress in #Malta Search and Rescue zone!



Alarm Phone was alerted to a wooden boat in distress. We have alerted the Italian and Maltese authorities and demand no delays in rescuing the group! pic.twitter.com/cAAcMdymlu — Alarm Phone (@alarm_phone) April 16, 2023

Al centro della disputa due barchini, ognuno con circa 30 persone a bordo. Uno di questi è quello che è stato avvistato per la prima volta a breve distanza dalla Sar libica. " Sea Bird 2 l'ha localizzata e segnalata a un mercantile che ha dato la disponibilità a recarsi sul luogo, ma la Mrcc maltese gli ha intimato di procedere verso la sua rotta ", dicevano ieri dalla nave Life Support di Emergency, che sabato ha effettuato un intervento prendendo a bordo 55 persone e che ora si sta dirigendo al porto assegnato dall'Italia, quello di Marina di Carrara.