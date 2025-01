"La procura indaga. Ma aspetto ancora la condanna di Sala"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Stiamo ancora aspettando dal sindaco Beppe Sala e dalla sinistra milanese e lombarda delle parole di netta condanna per i fatti di Capodanno e le molestie denunciate dalle studentesse belghe su cui ora indagano Polizia e Procura di Milano». Attacca ancora una volta il capodelegazione di Fratelli d'Italia-Ecr al Parlamento Europeo Carlo Fidanza. Parole che in qualche modo hanno stanato il Pd, visto che in successione il capogruppo regionale Pierfrancesco Majorino ha dichiarato che «quanto è avvenuto a Milano, ancora una volta, nella notte di Capodanno, è di una gravità inaudita. La città non può tollerare in alcun modo il fatto che ragazze e donne siano oggetto di molestie» e il segretario milanese del Pd Alessandro Capelli ha dichiarato che «a Milano la violenza di genere ci fa schifo, sempre, chiunque la commetta e ovunque la compia. Condanniamo sempre e comunque chi commette ogni tipo di violenza e siamo sempre vicini alle vittime. Che brutta cosa quandola destra commenta la violenza solo a targhe alterne».

Fidanza invece ha contestato il centro sociale Boccaccio di Monza, «luogo in cui è cresciuta politicamente Ilaria Salis e in cui spesso si svolgono serate con la partecipazione di ospiti Pd», che ospiterà nientemeno che la presentazione del libro Maranza di tutto il mondo, unitevi. Per un'alleanza dei barbari nelle periferie in cui si inneggia apertamente alla rivolta dei giovani immigrati di seconda generazione».