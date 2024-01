Prodi: "Schlein? Io sono il nonno che somministra affetto"

Romano Prodi si mette l’elmetto e si schiera ancora una volta in difesa di Elly Schlein. L’ex presidente del Consiglio continua a coccolare la segretaria del Partito Democratico, in evidente difficoltà e già a rischio in caso di flop alle elezioni europee in programma tra pochi mesi. Intervistato dal Corriere della Sera, ha evidenziato che l’ex vice di Bonaccini si trova nella situazione più difficile in cui si possa trovare un leader: “Per sciogliere nodi complessi serve tempo” . Prodi ha poi negato qualsivoglia ambizione di essere il “padre” dei dem: “ Non sono un padre, ma un nonno che può somministrare affetto, non influenza e comando” .

I sondaggi non sorridono al Pd ma ai partiti che stanno al governo, una tendenza che secondo Prodi ha una sua logica. "Secondo una recente analisi, l’Italia è uno dei pochi Paesi, se non l’unico, in cui lo stare al governo non danneggia i partiti che lo sostengono" , l'analisi del Professore: "Questo accade perché non c’è un’alternativa concreta. Non appena ci fosse, comincerebbe l’erosione" . Parte dell'opposizione - Pd in testa - continua a fare leva sull'antifascismo per criticare l'esecutivo Meloni, ma per Prodi dovrebbe preoccupare molto di più il presente: "Il non volere affrontare la questione del debito a causa del legame troppo stretto con categorie che perderebbero i loro privilegi. O il regionalismo differenziato. O le decisioni sulle partite Iva. Più qualche riflessione sul futuro, a proposito di quella riforma del premierato che andrebbe a minare i poteri del presidente della Repubblica con rischi di pericolose derive" . A proposito di opposizione, non è mancata una stoccata al presunto alleato dem Giuseppe Conte: "L'asse giallorosso? Tutto è possibile perché Conte deve ancora decidere dove sta" .