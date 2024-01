Vertice Italia-Africa, Meloni lancia il piano Mattei: "Garantire il diritto a non emigrare”

Giorgia Meloni è intervenuta nel corso della conferenza Italia-Africa facendo il punto dell'attuale situazione dei rapporti. Accogliendo i rappresentanti a Palazzo Madama, il premier ci ha tenuto a sottolineare l'importanza dell'istituzione parlamentare per il nostro Paese, " pilastro della democrazia italiana ". Ha, quindi, ringraziato Sergio Mattarella che ha ribadito l'importanza strategica " Del dialogo e dell cooperazione con i Paesi africani ".

Gli accordi transnazionali si sono dimostrati cruciali per mettere le basi al contrasto del traffico illegale di uomini tra le due sponde del Mar Mediterraneo. Ma i rapporti con il Continente africano, ha proseguito il presidente del Consiglio, devono essere rinsaldati soprattutto per costruire un futuro concreto per il pianeta. " L'Europa e il mondo intero non possono ragionare di futuro senza tenere in considerazione l'Africa ", ha detto il premier, sottolineando il ruolo fondamentale dell'Unione europea in questo processo, " la loro presenza qui dimostra quanto sia importante questo dialogo ".

" L'obiettivo che ci siamo dati è dimostrare che siamo consapevoli di quanto il destino dei nostri due continenti, Europa e Africa, sia interconnesso e pensiamo sia possibile immaginare e scrivere una pagina nuova, una collaborazione da pari a pari lontana dall'impostazione predatoria ma anche caritatevole ", ha proseguito Meloni. Un concetto ribadito nel suo intervento anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha ribadito come l'Africa sia " una priorità della politica estera italiana e della nostra diplomazia economica che chiamo 'della crescita' perché serve a noi e a voi ". Il Piano Mattei che il governo teorizza fin dal suo insediamento a Palazzo Chigi è già in cantiere e, come ha spiegato il premier, " può contare su una dotazione iniziale di oltre 5,5 miliardi di euro tra crediti, operazioni a dono e garanzie ".

Nel suo successivo intervento, smentendo le solite affermazioni anti-italiane della sinistra, il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha fatto un plauso al piano dell'Italia: " Sono grata all’Italia, per aver posto la cooperazione con l’Africa al centro della sua politica estera e della sua Presidenza del G7. Il nuovo Piano Mattei rappresenta un importante contributo a questa nuova fase della nostra partnership ed è complementare al nostro European Global Gateway ".

A gennaio si è inaugurata la presidenza italiana del G7 e Meloni non ha avuto esitazioni nell'affermare che la conferenza Italia-Africa di questi giorni " è frutto di una scelta politica estera estremamente precisa, che porterà a riservare all'Africa un posto d'onore nell'agenda della nostra presidenza ". Il G7 presieduto dall'Italia, ha poi ribadito Tajani, " vuole essere fattore di stabilità e partenariato con l'Africa ". E le azioni che sta compiendo il governo sono concrete e, tra le misure che verranno adottate, si prospetta anche " un nuovo strumento finanziario assieme a Cassa depositi e prestiti per agevolare gli investimenti del settore privato nei progetti del Piano Mattei ".