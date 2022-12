Il post criptico sugli appunti. Poi Meloni spiega cosa significano

Quest'oggi, Giorgia Meloni ha pubblicato un post criptico sui social, condividendo uno scatto in cui campeggia la pagina di un'agenda con su una scritta fatta a penna dal presidente del Consiglio: " Pronti ad aprire gli appunti di Giorgia? ". Il taccuino del premier è corredato con un cordoncino in bella mostra con dei charms che compongono la scritta Giorgia. A poche ore dal post, Giorgia Meloni ha dato il via all'appuntamento lanciato con il post, una sorta di rubrica nella quale il premier ha deciso di spiegare agli elettori le iniziative del governo, anche per raccogliere idee, suggerimenti e reazioni da utilizzare come bussola per il sentiment popolare. Il primo appuntamento è stato incentrato su alcuni punti presenti nella manovra: tetto ai contanti, pagamento col Pod, reddito di cittadinanza,

Giuseppe Conte, che nell'attuale legislatura conta come il due di picche quando la briscola è a cuori e sei l'ultimo di mano, non ha perso tempo a ironizzare sul post di Giorgia Meloni, senza nemmeno capirne il senso: " Dopo l'agenda Draghi, l'agenda di Giorgia ". Quindi, Giuseppe Conte, ha proseguito il suo post con un insolito sarcasmo, segno che probabilmente ha cambiato social media manager nel tentativo di tornare a contare qualcosa. Seconfo il leader del M5s, il programma di governo del centrodestra capitanato da Giorgia Meloni avrebbe dovuto coincidere con quello del suo partito, i cui risultati sono stati ben evidenti a tutti durante i due anni di mandato. Un'ironia fuori luogo quella di Giuseppe Conte, che ora cerca di rialzare la testa dopo il sorpasso nei sondaggi ai danni del Partito democratico. Sondaggi che, però, risultano essere pressoché inutili in questo momento, considerando che il governo si è appena formato e non sono in vista nuove elezioni.